黃德清涉婚外情請辭下台 藍委：仍肯定他過去40年辛苦
新北市消防局長黃德清遭爆料涉婚外情達6年，隨後因認為影響市府形象，並向新北市長侯友宜請辭，新北市府發言人張愛晶今（26）日則證實黃德清請辭獲准，引發輿論聲浪。對此，國民黨立委游毓蘭今（26）日坦言，黃清德在分手處理不盡理想，但仍要肯定黃過去40年奉獻於消防的辛苦。
記者翁子竣／台北報導
據媒體報導指出，已婚多年的黃德清與一名女子，有一段長達6年的婚外情，後續更牽扯出涉及違反「跟蹤騷擾防制法」情事。消息一經曝光，黃德清表明已影響市府形象，因此向侯友宜辭職下台，張愛晶今則證實請辭獲准。
游毓蘭今指出，警消任務繁重，工時堪稱所有公務員中最長，接觸的人員複雜，這是警消的工作特性。他認為，因為警消勤務時間不定、甚至還常常遠離家人，無法天天回家，警眷的辛苦不足為外人道，更常常是假性單親家庭。
游毓蘭說，黃德清外遇雖屬私領域，但在分手的處理上顯然不盡理想；雖然中央執政黨對於類似案件的處理較為寬鬆，在疫期中翹班會小三遛小孩的高官仍會受到拔擢，但是綠能藍不能，黃德清在事件曝光後已經立刻請辭獲准。
游毓蘭強調，知錯能改，善莫大焉，他仍要肯定黃德清在過去40年奉獻消防的辛苦，但也希望警消勤務制度能夠改善，讓所有的警消除了戮力從公之外，還能夠兼顧家庭與健康。