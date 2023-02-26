Apple轟「急診床不能躺」沒人情味！護理師：醫院非飯店
女星Apple（黃暐婷）自節目《我愛黑澀會》出道，和妹妹瑤瑤（黃喬歆）是演藝圈內知名「A瑤」姐妹花，兩人樂觀開朗、自然不做作的個性深受廣大粉絲喜愛，也是各大綜藝節目的常客。時常在社群媒體分享生活的她，昨（25）日陪牙醫男友到急診室，抱怨醫院急診室有空床卻不能躺，「很沒人情味」，引起爭議。對此，護理師作家謝佳真也忍不住怒轟：「醫院不是飯店」。
娛樂中心／綜合報導
Apple昨日在IG限時動態曬出知名醫院急診室照片，只見有四張空病床在旁，讓她不滿直呼：「病床不就是給有需要的病患用的嗎？凌晨5點多，一堆空的病床卻不能躺」，不知她是否因身體不適到急診就醫，想躺下休息卻遭到阻止，才會忍不住抱怨：「規矩是死的，如果不懂得變通就顯得很沒人情味，怎麼覺得裡面比室外的空氣還要冷」。
此言論一出，立刻引起熱議，對此，護理師作家謝佳真今（26）日就在臉書轉發此新聞，表示：「每次看到名人諸如『空床一堆不能躺』的發言，醫療人員的心情比外面的空氣還冷。」她說明，每間醫院都要感染控制，醫院也不是飯店，不是任何人進去休息一下再 check out 就好，「如果按照這個邏輯，值大夜班的同仁看到空了一兩床就能上去躺一下嗎？」
謝佳真無奈說道，台灣的護病比是世界第一，缺護理人力是台灣的常態，一個公眾人物卻有如此發言，實在令人心寒，不過她話鋒一轉表示：「但是護理人才流失的狀況下國家卻是增辦護理師專技高考，而非檢討為何舊有的護理師不願執業，令人嗤之以鼻。」並標記Apple IG帳號，而Apple目前未多做解釋，只在IG發大字文「228連假第二天」，豈料貼文底下卻被網友留言轟爆：「愛躺回家躺」、「請尊重醫護專業！檢傷分類」、「人情味無法治病，正確的觀念才行」、「虧妳男朋友還是個牙醫」。（編輯：郭佩蓉）