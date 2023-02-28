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四大超商開工優惠包！7-11拿鐵買7送7　全家美式買3送3

▲四大超商推出開工優惠，7-11祭出單品咖啡買7送7，全家則有特濃拿鐵、特濃美式買3送3。（圖／業者提供）
▲四大超商推出開工優惠，7-11祭出單品咖啡買7送7，全家則有特濃拿鐵、特濃美式買3送3。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

四天連假進入尾聲，即將迎來開工日，四大超商都端出開工咖啡促銷來幫全民打氣。7-11一日限定精品美式、精品拿鐵買7送7，全家則有特濃美式、特濃拿鐵買3送3。除了咖啡還有早餐優惠，《NOWnews今日新聞》整理四大超商開工好康懶人包一次看。

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🟡7-ELEVEN
開工日補元氣，CITY PRIMA串聯線上線下推出限時優惠，即日起至3月7日前，原價110元的精品燕麥拿鐵，祭出每杯嘗鮮價99元。此外，OPEN POINT在明（1）日推出一日限定的「一起精品吧！」優惠，精品美式、精品拿鐵同品項買7送7，不限冰熱互換。

▲7-11於3月1日推出精品咖啡買7送7。（圖／業者提供）
▲7-11於3月1日推出精品咖啡買7送7。（圖／業者提供）
🟡全家
每月1日的全盈+PAY會員日於明（1）日上午10時登場，APP隨買跨店取以全盈+PAY支付，享特濃美式、特濃拿鐵買3送3。此外，即日起至3月7日前，實體門市推出大杯單品咖啡2杯特價109元，且不限單品美式或單品拿鐵皆可任選搭配，下殺幅度近5折，可寄杯跨店取，每會員寄存上限5組共10杯，無兌換期限。

▲3月7日前大杯單品拿鐵、單品美式2杯109元，可寄杯跨店取、上共10杯，無兌換期限。（圖／全家提供）
▲3月7日前大杯單品拿鐵、單品美式2杯109元，可寄杯跨店取、上限共10杯，無兌換期限。（圖／全家提供）
🟡萊爾富 
3月1日開工日限定，濃度增加33%的特濃Hi Café系列第2杯1元，包括大杯特濃美式（55元）、大杯特濃拿鐵（65元）享同品項加1元即多1杯，換算下來特濃美式平均28元、特濃拿鐵平均33元開喝。

不僅如此，3月1日當天限定加碼，買兩杯大杯拿鐵（55元）送1杯大杯炭焙鐵觀音拿鐵（55元）。3月2日至3月5日期間，另有特濃美式買7送5、特濃拿鐵買7送4限時優惠，最高現省275元。

▲萊爾富特濃系列咖啡祭出第2杯1元。（圖／業者提供）
▲萊爾富特濃系列咖啡祭出第2杯1元。（圖／業者提供）
🟡OKmart
3月1日開工日當天，全台880間門市祭出大杯美式、大杯拿鐵、濃厚美式、濃厚拿鐵，不限冰熱享同品項買2送2。雲端商城OKmall也推出咖啡、早餐搭檔優惠，3月1日開工日當天，大杯美式、大杯拿鐵享買10送10；另3月1日至3月3日期間，祭出統一陽光無加糖高纖豆漿450ml 10瓶170元、光泉無加糖鮮豆漿400ml 10瓶200元、桂格顆粒燕麥飲290ml 10瓶240元、桂格喝的燕麥原味290ml 10瓶240元、光泉鮮乳玉米片245ml 6入220元、林鳳營936ml 10瓶特價839元、豆米漿10瓶200元，再加送OKPoint 388點，持OKAPP可至就近門市即時提取兌換。

▲3月1日當天限定，大杯美式、大杯拿鐵、濃厚美式、濃厚拿鐵，不限冰熱同品項買2送2。（圖／OKmart提供）
▲3月1日當天限定，大杯美式、大杯拿鐵、濃厚美式、濃厚拿鐵，不限冰熱同品項買2送2。（圖／OKmart提供）

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