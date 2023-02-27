蔡天鳳慘被烹屍！閨密揭「中1陷阱」上賊車：她毫無防備
香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭前夫一家殘忍殺害，甚至碎屍烹煮，而目前包含前夫、前婆婆、前公公以及大伯都已被逮捕，消息曝光後震驚社會，台灣貴婦網紅Doris（林若佳）身為蔡天鳳的閨密，十分心疼好友生前為前夫一家的付出及信任，最後卻換來悲慘下場，忍不住出面怒罵前夫：「要不是相信你們，她會毫無防備的上了你哥的那台車嗎？」
編輯中心/綜合報導
蔡天鳳21日為了接小孩搭上前夫哥哥的轎車，但前夫卻在中途突然上車，雙方爆發激烈爭執，蔡天鳳也在車上受傷流血，並昏迷不醒，隨後兄弟倆連同父親一起將蔡天鳳殺害肢解，甚至碎屍烹煮，手段十分兇殘。
蔡天鳳遭殺害的消息曝光後，Doris昨（26）日在IG限動上為閨密感到憤恨不平，表示「她對你全家視如己出，不管你之前的詐騙案件，不管你爸的性侵，不管你哥的負債，不管你媽的申請破產，依然對你們全家經濟上給予最大照顧的」。
Doris直言，「即便跟你離婚，即便你們一家四口沒一個正常人，她依然盡心盡力地照顧你們全家，你們卻用這種最慘無人道的方式來對待她」，最後想到閨密生前還是信任前夫一家人到最後一刻，心疼地怒罵：「要不是相信你們，她會毫無防備的上了你哥的那台車嗎？果然能騙到你的都是你最相信的人。」（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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