轟王鴻薇抹黑蔡培慧 黃建嘉：與林明溱都拿補助款養家人
南投立委補選將於3月4日投票，針對甫自議員職位落跑的國民黨立委王鴻薇等人今（27）日舉行「全黨烙跑中」記者會攻擊民進黨候選人蔡培慧，民進黨副秘書長黃建嘉回擊表示，國民黨候選人林明溱說謊成性，是政治詐騙犯，如今找來爽賺選舉補助款的王鴻薇，組成「政治詐騙集團」，一起造謠抹黑蔡培慧；民進黨立委洪申翰也說，國民黨今日舉行這記者會，分明就是國民黨主席朱立倫的黨中央在光明正大地「臭」新北市長侯友宜，國民黨黑色幽默的極致是，竟然還找了才剛落跑，害松山信義少一席議員的王鴻薇來主講。
記者黃宣尹／台北報導
黃建嘉表示，王鴻薇選完議員，也承諾不參選立委，結果還沒上任議員投入立委補選，是烙跑界的翹楚。林明溱曾經多次宣布不再競選立委，為了幫寶貝兒子卡位也自毀承諾再度參選，詐騙兄妹檔，騙人能力不相上下。
黃建嘉也指出，王鴻薇選完議員馬上選立委，短短2個月總共拿了人民選舉補助款259萬，林明溱選完立委選縣長，總共拿了1458萬2940元。兩個人拿人民選舉補助款，一個給老公做生意，一個給兒子買豪宅，「一個照顧老公、一個照顧兒子」，拿人民的錢想的都是私利。
黃建嘉認為，林明溱選輸之後日子一定還是很好過，因為林明溱至少有兩棟豪宅可以選擇要住哪一棟，還有選舉補助款可以繼續給兒子再買一棟豪宅。
黃建嘉表示，林明溱當縣長、當立委，政績乏善可陳，但是當爸爸卻成就斐然，兒子沒房子就給豪宅，兒子沒工作就給黑官，兒子沒立委，就幫忙卡位選。所以南投才會流傳「慈父手中縣，有子身上依」。
洪申翰說，國民黨今日舉行這記者會，分明就是國民黨主席朱立倫的黨中央在光明正大地「臭」新北市長侯友宜，還有一狗票磨刀霍霍，剛選上就要落跑的年輕議員啊。
洪申翰說，國民黨黑色幽默的極致是，竟然還找了才剛落跑，害松山信義少一席議員的王鴻薇來主講。按照這邏輯，他建議國民黨，應該找侯友宜跟前高雄市長韓國瑜來開這場記者會，更有警醒世人的效果。