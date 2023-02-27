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MWC展小米推出「無線AR眼鏡」　食指到小拇指通通用得到

▲小米於MWC 2023發表小米無線AR眼鏡探索版，更加輕量且支援手勢操作。(圖／官方提供)
▲小米於MWC 2023發表小米無線AR眼鏡探索版，更加輕量且支援手勢操作。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2023年世界行動通訊大會（MWC 2023）於西班牙2/27開展，小米先於開展前2/26發表和徠卡合作的Xiaomi 13系列雙旗艦手機，在各家科技大廠紛紛大展武力時，小米於今（27）日再發表一款全新概念技術－小米無線AR眼鏡探索版，是小米首款採用分散式運算的無線AR眼鏡，提供視網膜等級的自適應環境光顯示體驗，支援Snapdragon Spaces的手機連線後，能以高精準度的手勢追蹤、支援更大螢幕的全範圍應用。

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📍輕量化，重量僅126克

小米無線AR眼鏡探索版專為個人體驗而設計，不依賴與電腦運算設備的有線連接，支援Snapdragon Spaces™ XR 開發者平台的AR眼鏡，利用在Snapdragon® XR2 Gen 1 平台的架構上運行，以及小米專研的低延遲通訊連線技術，降低手機與眼鏡的無線延遲時間。採用輕量設計，讓重量降低至僅126公克，減少使用者的負擔。

📍業界首款配備「視網膜級」顯示技術

小米無線AR眼鏡採一對由MicroOLED螢幕組成的自由曲面光學模組，配備自由曲面導光棱鏡，可清晰的將畫面顯示在眼前，入眼亮度最高達1200nit，還配備電致色變鏡片，以適應不同光源條件。在觀看內容時，將眼鏡開啟遮光模式，即能提供身臨其境的體驗，而選擇通透模式後，則能融合了現實和虛擬元素，產生更生動的AR體驗。

📍小米AR手勢控制 互動更自然

搭載創新自研的微手勢互動，利用用戶食指到小拇指的12個關節點，作為小米無線AR眼鏡的手勢辨識區域，讓中指的中間關節作為方向鍵原點，食指的第二個關節為上，當與周圍區域結合時，形成基本運動操作的四向方向鍵，將能輕鬆的做出移動操作。大拇指在手指區域敲擊即可輸入文字，若以拇指在食指上滑動則可操作進入和退出應用程式。在未來，小米希望能透過單手範圍，即能完成滑動和點選等操作。

📍全新跨裝置互聯體驗 

藉由Mi Share支援整個生態系統中可用的大螢幕應用程式，例如可優化TikTok和YouTube等熱門APP，讓其內容在AR眼鏡顯示區域中觀看，使AR眼鏡搖身一變成為便攜式的大螢幕裝置。在融入AR技術後，將為用戶提供更獨特的體驗，例如用戶能從正在觀看的電視畫面中「抓」到小米無線AR眼鏡，然後繼續在眼鏡上移動觀看。此外，小米還運用智慧家庭裝置的常用操作，讓用戶可以透過AR場景操作裝置，例如當看著一盞燈時，用戶可以使用空間手勢點擊虛擬按鈕來打開或關閉那盞燈。

小米無線AR眼鏡探索版現已支援Xiaomi 13 Series，或其他支援Snapdragon Spaces的智慧型手機。採用鈦色設計，提供三種尺寸的鼻墊，近視用戶可使用近視夾片。另外在軟體支援部分，小米無線AR眼鏡探索版支援Qualcomm Snapdragon Spaces、OpenXR、Microsoft MRTK開發框架，同時小米將與開發者密切合作，以加速AR時代的到來。

▲小米無線AR眼鏡。(圖／官方提供)
▲小米無線AR眼鏡探索版為業界首款配備「視網膜級」顯示技術的AR眼鏡。(圖／官方提供)
▲小米無線AR眼鏡。(圖／官方提供)
▲小米無線AR眼鏡採用輕量設計，讓重量降低至僅126公克，提高使用體驗。(圖／官方提供)

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