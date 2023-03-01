移工留才久用 資深看護轉中階技術人力勞雇受益

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在花蓮老人養護機構工作、獲得雇主聘僱轉任為中階技術人力的阮姓看護說，從來到台灣，12年來都在同一間機構工作，不僅喜歡這份工作，與主管及同事相處也相當融洽；轉任中階機構看護工後，薪水多了許多，非常高興政府推出相關政策，讓長期在台灣工作的自己，可以繼續留在這裡做喜歡的工作。
聘僱阮姓看護工的機構表示，目前已經申請留用5名資深移工轉任為中階技術人力，5人都受僱於機構很久，服務態度佳、照顧技術純熟，轉任為中階人力有助於提供穩定優質的服務，對機構幫助很大，對新任外籍看護工在工作、學習和適應上，也很有幫助。
聘僱機構指出，若沒有移工留才久用方案，這些移工在滿12年工作年限時，就必須離開台灣，相當可惜；現在開放雇主自行評分中階技術人力的語言能力資格，也讓資深移工轉換為中階技術人力更為簡便。
勞動部勞動力發展署透過新聞稿表示，機構雇主若藉「移工留才久用方案」將資深移工或在台取得副學位以上的僑生，轉任聘僱為中階技術人力，對雇主和移工都有幫助。
勞動部指出，移工轉任後不用受在台工作年限限制，也不須再繳納就業安定費，且機構可用轉任後的原移工名額，繼續聘僱另一名移工；機構雇主若以每月新台幣3萬1000元以上經常性薪資僱用中階技術看護工，更可免備繼續教育和語言能力等技術證明文件。（編輯：管中維）1120227