藝術家畫科索沃和塞爾維亞領導人接吻　引來死亡威脅

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被稱為「橙色女孩」（Orange Girl）的穆拉提告訴路透社：「我把他們的關係看作一場表演…科索沃和塞爾維亞的人民，我們都在看著同一場戲。」
她說：「儘管科索沃和塞爾維亞的關係非常混亂，但我認為，我們的年輕人熱愛和平勝過一切。」
庫提與武契奇今晚將在布魯塞爾會面，預料兩人將同意一項西方支持的協議，目標是實現雙邊關係正常化，並結束數十年來的敵對狀態。
他們若未能達成協議，不僅將面臨國際孤立，來自歐盟和美國的財政援助也會減少。
穆拉提出生在戰爭結束後的隔年2000年，以打破禁忌的藝術作品聞名。
她的這幅爭議作品在社群媒體上引來數千人評論，其中多數充滿仇恨情緒，甚至還有死亡威脅。有人留言稱：「你應該吃一顆子彈。」
去年，她曾創作一幅類似畫作，畫中2名身穿阿爾巴尼亞傳統民族服飾的男子正在接吻，藉此表達對科索沃同性戀社群的支持。然而，當地極為保守的社會仍不願意接受同性戀者，她也因此受到威脅。
科索沃2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，但貝爾格萊德（Belgrade）當局一直拒絕承認其國家地位，甚至鼓勵留在科索沃境內的12萬塞裔民眾違抗當地政府。（譯者：施施/核稿：陳政一）1120227