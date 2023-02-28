NanaQ才救回6萬粉IG帳號！無預警宣布「不用了」原因曝光
追求極簡主義的YouTuber「NanaQ」曾透露自己只用清水洗澡，且為了減少垃圾量，除了不用衛生紙，就連上大號也使用「小方巾」擦拭，之後再清洗重複使用，引爆不小爭議。她上個月表示IG帳號因檢舉而遭到停權，後來雖有向官方提出再次審查，將擁有6萬人追蹤的帳號救回，但她昨（27）日又無預警宣布停用該帳號，更自嘲是「奇怪的人」。
娛樂中心／綜合報導
NanaＱ昨日在IG發文，表示：「這個帳號不用囉，請大家到新帳號！」並貼出新帳號的連結與頁面截圖，至於為何放棄該帳號不用，她沒有在貼文內多做解釋，僅在新帳號自嘲：「有一種人很奇怪，6萬粉帳號被救回來了也不想再用！」還不忘附上一個笑到哭的表情符號。
事實上，NanaＱ先前就曾在YouTube發影片，針對帳號一事做出解釋：「失去6萬粉絲帳號，我當然會覺得很可惜，但事情就已經發生了，舊的不去新的不來，與其一直沉溺於過去以及那些沒辦法控制的事情，還不如把心力放在更值得的未來。」她當時就已經創立新帳號「nanaq1111」，表示1111是自己很喜歡的天使數字，「象徵重新開始的感覺」，也感謝粉絲一路支持，未來將繼續創作出更好的內容。（編輯：郭佩蓉）