醫判沒望！《雷恩大兵》男星昏迷1個月 家屬忍痛做決定
現年61歲的好萊塢男星湯姆塞茲摩爾（Tom Sizemore），曾演出《搶救雷恩大兵》、《黑鷹計劃》、《珍珠港》等知名電影，後因染毒自毀前程，雖然後續在親友的協力之下戒毒成功，但在影視圈遲遲未有作品誕生。2月初湯姆塞茲摩爾因腦動脈瘤，緊急送入加護病房救治，昏迷1個月後被醫師判定「沒有希望」，因此家屬也決定終止他的維生系統。
記者黃雅琪/綜合報導
美國時間周一晚間，湯姆塞茲摩爾的經紀人發表公開聲明，提及醫師判定湯姆塞茲摩爾的病情已經沒有希望了，而且這件令人難過的消息，醫師也已經告知湯姆塞茲摩爾的家人，所以他們才會忍痛決定，終止湯姆塞茲摩爾的維生系統，讓他可以得到最後的解脫。
湯姆塞茲摩爾的經紀人表示，其他更詳細的聲明會在週三對外公開，他希望外界能給予湯姆塞茲摩爾的家屬多一些私人空間，同時也感謝這段時間大家給予的鼓勵與支持。他還透露，當時湯姆塞茲摩爾因腦動脈瘤，被送入加護病房時，就一直在昏迷中，身體狀況非常糟。
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