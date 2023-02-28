曾莞婷泰國大解放！性感泳裝太養眼 「白皙美腿」全看光
「本土劇女神」曾莞婷擁有凍齡美顏、魔鬼身材，近日飛往泰國度假，才剛見完5年不見的表弟、與長頸鹿近距離互動，也不忘穿著超辣泳裝展現好身材，照片曝光後，網友也紛紛留言稱讚：「這苗條身材真不是蓋的，超級無敵美」、「流鼻血啦」、「太美了」、「莞婷女神太美啦」。
娛樂中心／綜合報導
曾莞婷近日到泰國度假，除了與5年不見的表弟相聚話家常、到野生動物園近距離與長頸鹿合影，也不忘記「寵粉」，曬出在飯店泳池拍的絕美泳裝照，只見她穿著黑底白邊連身泳裝，腰間挖空使螞蟻腰一覽無遺，視線往下，一雙白皙長腿更是引起粉絲們無限遐想，她也俏皮表示：「來泰國怎麼可能不來張泳池照呢？」
貼文及照片一出，網友也紛紛留言：「太了解了，泳裝是一定要的」、「執行長太美啦」、「真的是泰美了」、「水啦」、「這苗條身材真不是蓋的，超級無敵美」、「流鼻血啦」、「太美了」、「莞婷女神太美啦」、「姊～～太美了」、「女神就是不一樣，自然就是美」、「每天都在養眼」、「莞婷姐姐穿這樣好性感我要看哪邊啦，我好害羞」；也有不少網友敲碗，想看她穿比基尼，「怎麼沒穿比基尼呢」、「身材那麼好，為什麼不穿bikini呢」、「這泳裝似乎太保守，前兩天都有露肚臍」。（編輯：郭佩蓉）