減重12公斤！傑瑞德雷托為拍《噩夢輓歌》禁吃糖、性行為
▲傑瑞德雷托拍攝《噩夢輓歌》減重12公斤，期間更禁止吃糖、性行為。（圖／車庫娛樂提供）
記者黃雅琪/綜合報導
｜ 2023-02-28 18:15:45 2023-02-28 18:17:39
名導戴倫艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）的成名代表作《噩夢輓歌》（Requiem For A Dream）4K數位修復版首度在台院線大銀幕上映，本片由《魔比斯》傑瑞德雷托（Jared Leto）、《捍衛戰士：獨行俠》珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）主演，以及《大法師》奧斯卡影后艾倫鮑絲汀 （Ellen Burstyn）共同演出，故事描述毒品是如何讓人們的人生走上不可挽回的境地。男主角傑瑞德雷托為拍本片，刻意減重12公斤，且拍攝期間禁止吃糖、性行為。
《噩夢輓歌》因為其驚世駭俗的內容，加上對毒癮者生活的細膩描寫，長年在各種榜單中被列為「世界十大禁片」，並與《猜火車》等名片共同被視為經典的「毒品電影」；導演戴倫艾洛諾夫斯基受訪時曾透露，因為題材的關係，本片的卡司都不是最初的第一人選，比如《蜘蛛人：無家日》陶比麥奎爾（Tobey Maguire）就曾婉拒，改由傑瑞德雷托飾演男主角「哈利」，不過他對於這些演員的表現十分滿意。 ▲傑瑞德雷托在《噩夢輓歌》飾演毒蟲。（圖／車庫娛樂提供） 傑瑞德雷托和珍妮佛康納莉在《噩夢輓歌》裡飾演一對有毒癮的毒販情侶檔。為了扮演好毒癮者，傑瑞德雷托親自到街頭體驗底層生活，減掉28磅（約12.7公斤），還實際跟毒癮者學習怎麼施打毒品，甚至應導演要求，在拍攝期間不準吃糖和性行為，好讓他在鏡頭前表現出來的「渴望」更加真實，他坦言這是他演過最難的角色。珍妮佛康納莉則是租了一套公寓，把自己與世隔絕，體驗女主角的生活，還去參加匿名戒毒會實際跟毒癮者互動，在片中挑戰多場性愛戲。 ▲《噩夢輓歌》珍妮佛康納莉（左）、傑瑞德雷托演出毒蟲情侶。（圖／車庫娛樂提供）
《大法師》奧斯卡影后艾倫鮑絲汀，在片中飾演因為靠藥物減肥而染上毒癮的寡婦「莎拉」。為了演出吃藥暴瘦的過程，她必須花4個小時穿戴特殊服裝增胖，接著再實際減重10磅（約4.5公斤），她坦言：「我不認為我曾經在一個角色中遇到過這樣的挑戰。」《噩夢輓歌》將於3月17日上映。
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