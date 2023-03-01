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女性多工作58天才與男性同酬　婦團籲薪資透明化

▲勞動部今（1）日發布我國「同酬日」為2月27日，女性需較男性多工作58天，才能達到與男性相同的全年薪資。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）
▲勞動部今（1）日發布我國「同酬日」為2月27日，女性需較男性多工作58天，才能達到與男性相同的全年薪資。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部今（1）日發布我國「同酬日」，去年兩性薪資差距為15.8%，女性需較男性多工作58天，才能達到與男性相同的全年薪資，因此112年「同酬日」為2月27日，與去年維持同一天。婦女新知基金會秘書長覃玉蓉接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，國際相當看重性別薪資差距，建議勞動部比照歐美各國，讓薪資透明化，並提出更積極的政策縮減性別薪資差距。

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勞動部指出，兩性平均薪資除性別影響外，亦與工作性質、類型、年資、學經歷等因素有關；我國同酬日是依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以當年兩性平均時薪差距，計算自隔年1月1日起女性需增加的工作日數。

依主計總處111年薪資統計初步結果，我國女性平均時薪314元，為男性373元的84.2%，兩性薪資差距為15.8%，換言之，女性需較男性多工作58天（365日曆天×15.8%≒58天），才能達到與男性相同的全年薪資，因此112年「同酬日」為2月27日，與去年維持同一天。

就近4年資料觀察，我國兩性平均時薪差距由108年14.9%降至109年14.8%，女性需增加工作天數分別為55天、54天，110年及111年則均升至15.8%及58天。111年男、女性平均時薪較110年增幅相當，均為3.2%，致兩性平均時薪差距持平。

勞動部統計處長梅家瑗指出，近10年來我國同酬日逐年下降，但去年受疫情影響，女性薪資增幅3.3%、男性增幅達4.6%，主因是產業之間景氣狀況、加薪幅度有落差，像男性比較多的製造業時薪有比較大的擴增，女性較多的餐飲業，無薪假多、時薪增加幅度低，薪水基數已然改變，而111年男、女性平均時薪較110年增幅相當，均為3.2%，導致今年同酬日仍維持58天，沒有下降趨勢。

另外，勞動部表示，歷年來我國兩性平均薪資差距相較美、日、韓等國為小，111年我國為15.8%，低於日本的30.6%（110年） 、南韓30.2%（110年）及美國17%。

覃玉蓉表示，歐美各國很看重性別薪資差距，國家有責任積極縮短差距，但台灣政府沒有將之視為主要政策來推，只有宣導而已，施政力道不足。以國際來看，最有效的政策就是「薪資透明化」，歐盟有做大規模、大數據調查，公布各個職業類別、不同背景（如種族、性別）的平均薪資落差，就能很清楚看出是否有性別歧視，此外也規定上市上櫃公司董事具一定性別比例，因為性別薪資差距其中一個重要原因，就是女性無法升遷，呼籲勞動部提出更積極的政策，縮減性別薪資差距。

歐洲議會去年6月通過一項性別平等重要協議，規範歐盟上市公司於2026年6月30日之前，應讓女性非執行董事（未擔任企業高階主管職務之董事）比率至少達到40%，或全數董事會席次女性占比33%。

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