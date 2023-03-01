《艾爾登法環》DLC要出了！官方認證開發中　美術圖曝光

由FromSoftware開發的遊戲大作《艾爾登法環》（Elden Ring）準備要推出DLC（追加內容）了？昨（28）日FromSoftware推特突然發出一張標題為「Shadow of the Erdtree」（黃金樹之影）的美術概念圖，並表示這套DLC正在開發中，消息一出立刻引起全球玩家騷動，該則貼文目前已累績超過2000萬的觀看次數，不少粉絲留言表示：「快來賺我的錢，我準備好了」，雖然官方尚未釋出更多消息，但預期未來上市以1年多的《艾爾登法環》又將掀起新的熱潮。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《艾爾登法環》（Elden Ring）去年2底上市後大獲好評，更在眾多遊戲獎項中脫穎而出，包括「TGA遊戲大賞」年度最佳遊戲，昨日開發商FromSoftware在官方推特發文，宣布首部 DLC 追加內容《黃金樹之影》正在開發中，該張美術概念圖除了左上角有聳立直達天際的大樹外，右下角還有一名穿白裝的金髮女子騎在靈馬上，被眾網友猜測是否為神祇「米凱拉」。▲《艾爾登法環》（Elden Ring）去年2底上市後大獲好評，更在眾多遊戲獎項中脫穎而出，包括「TGA遊戲大賞」年度最佳遊戲。（圖／FromSoftware官方推特）FromSoftware雖然只透露《艾爾登法環》的首部DLC正在開發，並未給予其它消息，不過玩家們感覺仍相當買單，紛紛在官方貼文下留言「終於！我的天啊終於來了」、「現在官宣是怎樣，我經不起等待椰」、「這消息是近期最好的精神慰藉」、「感謝，我錢已經準備好了」、「原本以為要叫孫子燒給我玩了」。事實上，《艾爾登法環》日前才剛宣布全球累積出貨量，各通路的實體版和數位版合計已突破2000萬套，為FromSoftware魂系作品集大成的出圈之作，不知道是否聽到太多玩家的心聲，沒過多久又宣布要推出DLC，話題一波接著一波，令人期待。《霍格華茲的傳承》2週賣1200萬套！全球瘋玩創258億營收《Atomic Heart原子之心》今上市！化身特工大戰AI機器人獨／「韓式拍貼機」狂開很賺？業者揭經營手法：開8間了《天堂M》最狂改版來了！預先登錄開跑 加碼送三星手機