《霍格華茲》破完了？3月上市遊戲也精彩 2大作備受矚目
經過2月初《霍格華茲的傳承》（Hogwarts Legacy）掀起轟動後，時序來到3月，對於電玩迷可說又是一個幸福的月份，3月在PS4、PS5、Xbox又有多款遊戲準備上線，其中最受矚目的無非是3/3上市、由光榮特庫摩發表的《臥龍：蒼天隕落》，以及卡普空（CAPCOM）開發、3/24上市的《惡靈古堡4 重製版》，值得全球玩家期待。
記者張志浩/綜合報導
《臥龍：蒼天隕落》是光榮特庫摩醞釀已久的大作，今年2/2至2/5參與台北國際電玩展（TGS）就掀起不少話題，遊戲以東漢末年的三國亂世為背景，玩家開頭擔任的並非驍勇的能人武將，而是一名相對平庸的義勇兵，故事圍繞有著不可思議力量的「丹藥」，並在劇情中與劉備、曹操和孫堅等歷史上的真實存在的武將角力。
而《惡靈古堡4 重製版》光看遊戲名稱就能讓全球的殭屍迷感到興奮，CAPCOM表示，《惡靈古堡4 重製版》是延伸至2005年1月在 Nintendo GameCube 推出的經典生存恐怖遊戲《惡靈古堡 4》，遊戲講述生化災難「拉昆市事件」的6年後，生還的高薪特務「里昂」奉命到歐洲的營救被拐走的總統女兒愛旭莉，但前往歐洲村莊卻遇到許多的瘋狂的村民們，藉此展開一場嚴酷的生存恐怖營救冒險。
CAPCOM強調，《惡靈古堡4 重製版》承襲《惡靈古堡》系列首見的全3D第三人稱背後視點，除了保留原始遊戲精髓，也會符合現代遊戲體驗的手法做重製。而除了《臥龍：蒼天隕落》和《惡靈古堡4 重製版》外，3月值得期待的上市遊戲還包括《零 月蝕的假面》、《萊莎的鍊金工房３ 終結之鍊金術士與秘密鑰匙》等。