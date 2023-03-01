名家論壇》錢震宇／準備好「全民動員」了嗎？

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其實，整部修正重點在於增加法案的「積極性」及「正當性」。背後目的只有一個，就是要人民接受發生戰爭的可能性；然而，發生戰爭的機率及原因到底為何，蔡英文身為中華民國政府的領導人，並沒有負責任地告訴國人，為何要修正這部法？
要說《全動法》是全民國防法，倒不如說更像是民進黨的《選舉動員法》，一到選舉就來修法，只為了討好美方，激化兩岸緊張的情勢。
為何說是《選動法》，畢竟蔡英文總統任期剩下不到一年，此時大規模修法是否有急迫性？是主動性修法，還是根本是美方壓迫的因素？何況此次國防部提出修正前並未公告周知，直接提到將管制動員時期媒體內容，更賦予強制性調查權，並要求縣市政府必須遵照辦理，將《全動法》無限上綱。
再者，動員時期是指「戰事發生或將發生或緊急危難時，總統依憲法發布緊急命令，實施全國動員或局部動員時期。」依據憲法，總統發布緊急命令，若立院休會，得經行政院會議之決議。但須於發布命令後一個月內提交立法院追認。如立法院不同意時，該緊急命令立即失效。
但《全動法》授權總統在宣布緊急命令後即可實施，無須行政院會或立院同意，如此無限擴權，幾近全面戒嚴的法令，單單只由總統一人即可決定，無須副總統或行政院長、立法院等同意，實在讓人不敢想像萬一執政者有其政治野心或獨裁目的，會不會妄加濫用。
直至今日，我們完全沒看到蔡英文或賴清德，甚或陳建仁出來說明，為何此時要修《全動法》。
國防部說，全民防衛動員法是民主國家面對敵國威脅時，保障國家安全與人民生存的必要措施。請問誰是「敵國」？怎麼樣的行為叫做威脅，國防部不能模糊以對。綠委王定宇更直指，中共沒有武力犯台，這個法就不會採行跟應用。
說穿了，這就是一部針對性極為強烈的法令。兩岸間有《兩岸人民關係條例》，規範人民往來法令，對應機構有陸委會、海基會等，蔡政府完全無視，直接跳過這些溝通協商的政府機關，把對岸直接定位為準戰爭發動的國家，甚至訂出動員法律，管制媒體、言論，這樣無疑本末倒置，先射箭再畫靶。
說這樣是保衛中華民國，保衛台灣人民身家安全，誰會相信？
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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