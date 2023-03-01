特企／《新 小森生活》3/1正式上線！圓夢活動同步起跑

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在《新 小森生活》中，玩家將扮演厭倦城市喧囂生活的少女，接到奶奶寄來的神祕信件後，決定回歸幼時生活的故鄉，進入充滿日系風格，宛若世外桃源的小森村。玩家將能擁有自己的家，在生活空間中隨自己喜好擺設家具裝飾，獲得各種衣物來打扮凸顯自己的鄉村時尚，和百種不同類型的寵物們一同悠閒生活，為了在小森村自給自足，玩家可以進行釣魚打獵、蒔花種田來獲得所需獵物及農作物，與小森村民們彼此心靈交流來開展故事達成任務，一步步了解小森村民們故事的點點滴滴融入其中，享受自由自在的療癒慢活。遊戲正式上線首先為玩家們帶來專屬活動「驚奇作物」，每季一次的作物栽種，在完成相關任務後，將有機率收穫驚奇品質作物，得到的作物將可用來兌換稀有的高價值家具！
台北地下街化身小森村 限量週邊限時領
進入小森村的路徑，除了遊戲中還有台北地下街！歡慶遊戲正式上線，台北地下街將成為進入小森村的新入口，玩家只要來到現場參與活動，不僅能夠實際體驗身處小森村的日式悠閒氛圍，在特設遊戲場景拍下自己來到小森村暢遊的紀念照，還有機會獲得《新 小森生活》通往小森村的車票限量明信片、限量文青風造型書籤等特製專屬週邊及限量遊戲虛寶（送完為止）。
遊戲上線送互助金 圓夢直達吉卜力樂園
通往夢想的路其實近在咫尺！為了讓喜歡《新 小森生活》日系田園療癒風格的玩家能夠一圓近距離細賞吉卜力世界的夢，特別規劃「圓夢吉卜力樂園」活動，玩家只要在3月1日至3月31日活動期間，透過MyCard全通路進行儲值，除了匠人斧子、匠人礦鎬、幸運鑰匙、金貝殼、精選肥料等遊戲專屬虛寶外，儲值指定金額還能參加吉卜力樂園新小森互助金抽獎，有機會獲得現金三萬元（共兩名），協助玩家前進日本吉卜力樂園一圓夢想！
《新 小森生活》已於3月1日正式上線，各類慶祝活動也隨遊戲上線一同展開，粉絲團也會不定期舉辦各式徵集活動，想得到遊戲特製限量專屬週邊、想知道更多遊戲介紹與最新消息，請隨時關注官方網站與官方粉絲團瞭解最新詳情！
《新 小森生活》
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