特企／《新 小森生活》3/1正式上線！圓夢活動同步起跑

特企／全球青年工程師集結！運用創新方案解決環境問題

▲「摩西—聽障感官替戴安全帽」結合神經學研究，透過震動方式，將完整的聲音資訊傳遞給聽障騎士。（圖／品牌提供）
▲「摩西—聽障感官替戴安全帽」結合神經學研究，透過震動方式，將完整的聲音資訊傳遞給聽障騎士。（圖／品牌提供）

本報訊

由James Dyson基金會舉辦、聚焦永續發展的年度James Dyson設計大獎現已公開接受有志改變世界的青年發明家報名。在過去幾年，James Dyson設計大獎收到一系列令人印象深刻的參賽作品。自2005年來，James Dyson設計大獎便對來自工程領域並富有創業精神的大學生和應屆畢業生提出挑戰，激發他們利用創意解決全球性問題，包括環境議題及改善醫療實踐等範疇。歷屆得獎者開發了各種解決方案，包括完善塑膠回收(Plastic Scanner) 、提升環保物料的生物降解性 (MarinaTex, AuREUS)，以及提供更佳的居家醫療診斷 (Blue Box, HOPES) 等。

截至目前為止，這項競賽已向超過 390 項發明頒發獎金。七成的國際得獎者都有繼續進行研發，並將得獎發明商業化。我們需要更多創新意念來解決全球環境和醫療問題，而James Dyson認為年輕人有改變世界的答案和動力。因此，James Dyson會親自挑選比賽的全球冠軍，這些年輕發明家將獲得足以完善發明的資金和矚目認可——這是在現實生活中實踐他們理念的第一步。

Dyson 創辦人及首席工程師James Dyson表示：「我們正在尋找堅持利用永續方式的夥伴——例如使用更少的能源及原料，以解決環境問題的年輕發明家，共同利用創新理念讓世界變得更好。這群富有抱負的年輕人應受到鼓勵。James Dyson設計大獎為他們提供平台去鑽研發明，我非常期待今年的參賽作品，祝各位好運！」

每個參賽國家及地區會選出一位地區冠軍（5,000 英鎊獎金）和兩位優異獎得主。地區得獎者將由外部評審小組及Dyson共同選出。去年，該獎項首次於泰國和土耳其開放報名，而今年比賽將延伸至葡萄牙。地區得獎者勝出後將會與來自全球各地的得獎者競爭，入圍後再由James Dyson親自選出國際獎項得主。

最好的發明往往是最簡單的，能為現實世界的問題提供清晰、有用的解決方案。去年James Dyson設計大獎台灣區冠軍得主為實踐大學工業產品設計系學生陳岳峯，其作品「摩西—聽障感官替戴安全帽」結合神經學研究，透過震動方式，將完整的聲音資訊傳遞給聽障騎士。透過這樣的設計，為聽障者帶來安全感，不再因心理壓力阻礙了行動自由。此外，令人倍感貼心的小巧思更是其中亮點，這款安全帽的束帶經過特別設計，得以讓助聽器不易輕易掉落，從細節就能觀察出設計者對於弱勢族群的關懷。

看重台灣科技競爭力及人才軟實力，James Dyson設計大獎至今已連續10年在台徵件，從去年起賽制更有別於過往，由多名業界權威與Dyson工程師組成的評審團隊，評選出前三名優勝作品。這也代表著台灣參賽者有機會進入下一個階段賽事，與來自世界各地的好手同台較勁，國際冠軍不僅將獲得高達英鎊30,000元（約新台幣106萬）獎金，更有望讓自身發明真正的商化落地。

參加比賽可以獲得什麼？

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獎金：地區冠軍將獲得 5,000 英鎊，全球冠軍將獲得高達 30,000 英鎊的獎金，用於他們下一階段的發明研究。

媒體關注：前得獎者指出，因James Dyson設計大獎而得到的大眾關注是他們發明得以落地的契機。

歷屆得獎者的支援：去年James Dyson設計大獎，透過舉辦活動為歷屆得獎者提供聯繫、分享經驗、互相學習和交流的機會，建立了一個協助得獎者將發明商業化的模式。

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