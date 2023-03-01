特企／全球青年工程師集結！運用創新方案解決環境問題

截至目前為止，這項競賽已向超過 390 項發明頒發獎金。七成的國際得獎者都有繼續進行研發，並將得獎發明商業化。我們需要更多創新意念來解決全球環境和醫療問題，而James Dyson認為年輕人有改變世界的答案和動力。因此，James Dyson會親自挑選比賽的全球冠軍，這些年輕發明家將獲得足以完善發明的資金和矚目認可——這是在現實生活中實踐他們理念的第一步。
Dyson 創辦人及首席工程師James Dyson表示：「我們正在尋找堅持利用永續方式的夥伴——例如使用更少的能源及原料，以解決環境問題的年輕發明家，共同利用創新理念讓世界變得更好。這群富有抱負的年輕人應受到鼓勵。James Dyson設計大獎為他們提供平台去鑽研發明，我非常期待今年的參賽作品，祝各位好運！」
每個參賽國家及地區會選出一位地區冠軍（5,000 英鎊獎金）和兩位優異獎得主。地區得獎者將由外部評審小組及Dyson共同選出。去年，該獎項首次於泰國和土耳其開放報名，而今年比賽將延伸至葡萄牙。地區得獎者勝出後將會與來自全球各地的得獎者競爭，入圍後再由James Dyson親自選出國際獎項得主。
最好的發明往往是最簡單的，能為現實世界的問題提供清晰、有用的解決方案。去年James Dyson設計大獎台灣區冠軍得主為實踐大學工業產品設計系學生陳岳峯，其作品「摩西—聽障感官替戴安全帽」結合神經學研究，透過震動方式，將完整的聲音資訊傳遞給聽障騎士。透過這樣的設計，為聽障者帶來安全感，不再因心理壓力阻礙了行動自由。此外，令人倍感貼心的小巧思更是其中亮點，這款安全帽的束帶經過特別設計，得以讓助聽器不易輕易掉落，從細節就能觀察出設計者對於弱勢族群的關懷。
看重台灣科技競爭力及人才軟實力，James Dyson設計大獎至今已連續10年在台徵件，從去年起賽制更有別於過往，由多名業界權威與Dyson工程師組成的評審團隊，評選出前三名優勝作品。這也代表著台灣參賽者有機會進入下一個階段賽事，與來自世界各地的好手同台較勁，國際冠軍不僅將獲得高達英鎊30,000元（約新台幣106萬）獎金，更有望讓自身發明真正的商化落地。
參加比賽可以獲得什麼？
我是廣告 請繼續往下閱讀
媒體關注：前得獎者指出，因James Dyson設計大獎而得到的大眾關注是他們發明得以落地的契機。
歷屆得獎者的支援：去年James Dyson設計大獎，透過舉辦活動為歷屆得獎者提供聯繫、分享經驗、互相學習和交流的機會，建立了一個協助得獎者將發明商業化的模式。
更多新資訊
官方網站