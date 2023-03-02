這零食顛覆想像！馬玉山「GRANOLA輕烤穀脆」一吃回不去
台灣在地第一名穀物沖泡飲品牌「馬玉山」，全新推出「GRANOLA輕烤穀脆」，有別於市面上的穀脆品牌，馬玉山GRANOLA輕烤穀脆採用便於隨身攜帶的獨立小包裝，每包皆充氮氣保鮮，維持穀物鮮脆的香氣與酥脆口感，並且精準控制每小包的份量；剛推出就深受消費者的喜愛，成為網路熱搜及討論度最高的人氣穀脆品牌。
「馬玉山GRANOLA輕烤穀脆」是以澳洲全粒燕麥片為主體，輕烤而成香氣迷人的酥脆穀物點心，混搭各種果乾及堅果，衍伸出酥脆口感與多層次的絕妙風味，讓人忍不住一口接著一口品嚐，回味無窮。
「馬玉山GRANOLA輕烤穀脆」這次特別推出三個系列：
戒糖新取向：無加糖經典麥香堅果穀脆、無加糖紫米山藥堅果穀脆、無添加蔗糖特濃黑芝麻堅果穀脆。
小資族的最愛：特濃莓果奶茶穀脆、巧克力莓果穀脆、輕烤焦糖莓果穀脆、檸檬風味莓果穀脆。
抹茶控首選：抹茶風味紅豆穀脆。
多種風味、多種選擇、滿足消費者不同的味蕾。
相較於一般零食，非油炸的高纖全粒燕麥片、營養價值更高的「GRANOLA輕烤穀脆」成為健康零食的新寵兒，除了可以單吃當作能量補給、熱量控制的小點心，更能拌入優格、點綴沙拉或鬆餅，或是當作派對點心，不論外出或在家都可以盡情享受，想怎麼吃就怎麼吃，輕鬆、健康、無負擔！新品上市期間各大通路皆有優惠，實際活動及價格請依各通路公告為準。