印尼省長建議高中生提早至5時上學　教師家長反對

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東努沙登加拉省教育及文化局局長賴納斯（Linus Lusi）昨天指出，目前已經有一間學校實施5時上課，他向羅盤報（Kompas）表示，「有學校已經開始執行新的課表，一切都很順利」。報導稱，在維克多提出該建議時，該部門已經與省內多所學校針對提早上課有所討論。
賴納斯說：「我們必須對學生進行紀律教育。」
事實上，印尼學校大部分是7時開始上課，許多教育學者針對當局考慮將上課時間提早至5時表示反對，他們認為，這時間不僅太早，而且忽略居住在偏遠地區，交通不便的師生需求。
教師團體主席勒特諾（Retno Listyarti）對媒體說：「許多家長不同意這個政策，他們的反應各自不同，有的考慮到孩子上學時的安全或早上交通不便，也有擔心影響兒童健康」。她指出，缺乏睡眠，可能會影響學生的學習發展。
東努沙登加拉省督察員達萊亞斯（Darius Beda Daton）也敦促省長基於學生的安全考量，重新考慮該政策。他向媒體表示，家長反對該政策是因為當局並未向學生和家長做解釋。
他說：「如果學生必須在早上5時前到校，這代表他們必須4時前起床，家長則得在凌晨3時前做好準備。」
達萊亞斯並指出，當地凌晨4時30分前沒有公共交通，若孩子們那麼早上街，安全也是個問題。（編輯：周永捷）1120301