跟著小天后泰勒絲動起來！　跑步甩掉大量卡路里

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泰勒絲跑步機訓鍊法：隨歌曲逐漸加速「泰勒絲跑步機訓鍊法」由運動網紅Allie Bennett設計，此訓練法伴隨10 首泰勒絲（Taylor Swift）的歌曲節奏步行，「我是泰勒絲訓練法的忠實粉絲，普通大眾不需要大量鍛練經驗，也可以進行這項訓煉法，而且它的娛樂性也可以讓人在整個運動過程中持續投入。」
１、第一首歌以步行速度開始（每小時約5.5公里）。
２、接下來6首歌的節奏會逐漸加速（每首速度提高1.6公里/小時）。
３、第8、第9首歌是最快的，需要快走甚至跑步以跟上節拍。
４、最後第10歌是整組曲中最慢的，用於緩和。
12-3-30鍛煉法：在12%斜坡上健走30分鐘「以低強度走高坡度」是健身界幾十年來的主流．這種訓練方式被稱為低強度穩態訓練，適合想燃燒大量卡路里且同時避免高強度運動（如跑步、網球和籃球）衝擊和壓力的人。
網紅Lauren Giraldo設計「12-3-30鍛煉法」，利用增加斜度來減重，將跑步機坡度設定為12%，速度設置為每小時3英里（約4.8公里），持續運動30分鐘。初階版則可改為：前15分鐘坡度為2.5%，後15分鐘坡度為8.5%。
簡單練出好身材加州CAZ健身房副總裁姬列多比（Gillian Dalby）表示，線上課程和健身APP提供了許多間歇訓練法，如果覺得這些訓練困難度太高，可以考慮較簡單的兩種保步機訓練法，「訓練越有趣、挑戰自我的方法越多，健身的持續度就更高。」
- 走跑循環法：
- 增加斜度走法：
另外，喜愛最新設備的人，可嘗試弧形無動力跑步機，讓人在相當於6%至8%的斜坡上行走。根據《力量與體能研究雜誌》（Journal of Strength and Conditioning Research）上發表的研究指出，與使用一般跑步機相比，在弧形無動力跑步機上行走的人，運動心率和攝氧量變量明顯更高。
原文出處：How to really torch plenty of calories walking on a treadmill
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56921
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