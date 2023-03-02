中職／味全龍公布新球衣！跟緯來簽下3年約

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味全龍發布的2023年度主視覺【龍眾一心】，以團結、凝聚為主要設計概念，呈現出龍隊成員彼此間互相扶持、並肩作戰的團隊精神，並透過隊型排列展現強大氣勢！並藉由主視覺發布鼓勵味全龍球隊、球團與球迷等所有成員，在今年球季團結一心、凝聚出最強的鬥志和實力。同時味全龍也展示了2023年度全新戰袍，由龍隊球星劉基鴻、林凱威穿著展示以紅、金兩色設計的客場球衣，經典龍魂色彩讓球迷們熱血沸騰，更加期待今年球隊的比賽表現。
小龍女啦啦隊則迎來四位新正式成員，分別是由練習生升為正式成員的霖霖、小蛙，以及來自職籃台啤英熊隊的昆娜、蘿拉。霖霖和小蛙於去年中加入小龍女練習生，通過長時間的努力和培訓，展現出非凡的舞蹈和表演能力，昆娜和蘿拉則在台啤英熊隊主場中，憑藉熱情和活力渲染全場氣氛，在眾多球迷心中有著相當高的評價；此外小龍女練習生也新增了一名成員，小珍奶不僅是擁有超過16萬IG追蹤的超人氣網紅，更曾被譽為是科技業女神，相信有她們加入，小龍女新球季將會有更加出色的表現，也為球迷們帶來更加難忘的體驗。
而天母主場開幕戰一向是所有龍迷最期待的盛事之一，今年開幕戰最受矚目的亮點，當屬球團特別以龍「仲」一心、龍眾有「情」為主題，分別邀請實力唱將【盧廣仲】及超人氣團體【五堅情】，分別擔任4/8、4/9的演出嘉賓，為全場球迷呈現一場精彩的音樂盛宴。
球團也特別邀請球迷朋友，開幕戰一起來體驗味全龍將在天母主場推出的全新餐飲品牌【Dragons Kitchen狂龍廚房】，不僅有球迷最喜愛的熱狗堡等球場小吃，還有吉拿棒、主場頭盔冰淇淋等吸睛美食；而貴賓餐飲服務也迎來重磅升級，以道地港式粵菜聞名、廣受饕客好評的【吉品海鮮餐廳】，將為天母球場VIP包廂打造專屬菜單，並精心融入「龍皇蝦餃」、「XO醬龍膽石斑」等特色招牌菜，讓球迷們在享受比賽的同時，也能感受到味全龍專屬的美食樂趣。
另外在新球季的主場賽事轉播方面，味全龍與緯來電視網共同簽署三年轉播合約，期望透過這個合作為球迷帶來更好的觀賞體驗，並推動台灣棒球運動的蓬勃發展；而球團也預告今年愛爾達電視將加入轉播行列，加上球團推出的多元自製節目，要和喜愛味全龍的球迷朋友共同分享每一個精彩瞬間！