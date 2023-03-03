補班越多吃越多？上班族激推14天初始有感還債計劃！
除了薪水，上班族最能感到慰藉的就是美味的下午茶！今（2023）年多達6次的補班日，3月不只沒有連假還要補班，成為上班族最累的月份，讓人不禁想靠下午茶來一解一週上班六天的鬱卒感。然而過度放肆大啖美食，也會讓身體默默發出抗議訊號，不少公司為了同仁們的身體狀況，紛紛舉辦跨部門比賽，鼓勵同仁一起「動起來」！什麼樣的健康管理計劃既省時又有感，成為大家在工作群組中爭相討論的話題！兩個月？一個月？還是三週？沒想到竟有同事分享，「兩週」就初始有感，令許多上班族眼神為之一亮。
生活中心/綜合報導
對許多上班族而言，最苦惱的就是需要一個省心省力的健康管理計劃；對此，知名美商公司Nu Skin推出TRME全新系列產品－「纖燃膠囊」、「我的奶昔」、「先食茶」、「積本質膠囊」以及「Fun鬆飲」五款針對多元健康管理需求打造的保健營養品，並將可促進新陳代謝的「纖燃膠囊」，以及有助於飲食管理期間補充優質蛋白質的「我的奶昔」組合成「14天套裝」，結合333+運動及飲食原則，搭配適當營養補充，平均14天就能體驗初始有感。TRME系列產品因能依照個人喜好及生活型態，客製化選擇品項搭配而大受好評。
在333+運動法的規劃中，每週盡可能安排三次，每次30分鐘，運動強度可以心律每分鐘達到130次以上為基準，訓練量採重質不重量。時間安排上則可讓自己提早半小時起床，或是利用中午的休息時間進行，營養補充方面可搭配「纖燃膠囊」，促進新陳代謝、調節生理機能，讓健康管理計劃初始有感。運動後的黃金飲食時間也可飲用「我的奶昔」，透過其中的優質蛋白來補充能量；若是更積極一些，在計劃加入重訓或高強度運動，更推薦搭配「積本質膠囊」，成分含有泛酸，有助於維持能量正常代謝，幫助健康管理計劃事半功倍。
運動與飲食在健康管理上相輔相成，如果運動時間真的很難調配，那飲食的重要性可就大大提高很多唷！目前許多上班族因執行TRME 14天計劃而推崇333+飲食，以手掌心大小為一份單位量，每日每餐攝取一份優質蛋白、一份能量五穀加上一份以上的蔬果，一天三餐等於三個種類各三份，組成333+飲食心法，進食順序上也可先吃富含膳食纖維的蔬菜以及優質蛋白，不但能增加飽足感，攝取足夠的蛋白質也才不會讓肌肉流失。而「我的奶昔」有助於補充優質蛋白質，奶茶口味的奶昔更可以滿足飲食控制期間對飲料的渴望；在平時工作環境裡，休息時間或下午茶時段則可來一杯「Fun鬆飲」代替辦公室點手搖杯的誘惑，減少喝下多糖飲品；若實在是有不可抗拒的部門聚餐，就在餐前快喝杯「先食茶」增加飽足感避免自己吃過頭！
相較於坊間許多健康管理計劃，「TRME 14天套裝」給予了更多消費者訴求的「彈性」，完整的運動、飲食建議搭配適量的營養補充，同時也養成正確健康觀念。營養補充品的規劃上也更具彈性及多元性，讓使用者自己去調整今天用什麼，免去什麼都要「每天吃」的緊張感，一不小心忘東忘西反而更難踏出第一步，也難怪能成為忙碌的上班族飲食管理新寵！
打造個人均勻攻略傳送門