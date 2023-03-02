西班牙劇團《山貌》探討假新聞　AI讓普丁現身舞台

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兩廳院指出，《山貌》從當代真實事件取材，帶領觀眾重返現場，首先是著名的英國登山家喬治馬洛里和安德魯歐文1924年挑戰攀登聖母峰，不幸一去不返，他們是否打破紀錄，成為首次登頂的人類始終成為謎團；1938年引起美國民眾大恐慌的奧森‧威爾斯廣播劇《世界大戰》，一則火星人入侵地球的假新聞，讓數百萬人都相信了，成為假新聞的始祖典範；以及作品中最主要也是AI生成引路人角色—普丁，以直接而嘲諷的提問，使觀眾產生真相與信任間的黑暗面。
演出中將以3個移動式巨型投影幕，區隔出多重空間的錯置效果，有時是一間博物館和羽球場，同時是攝影棚，並運用高解析的即時投影，以及AI人工智慧的人體圖像深偽技術（Deepfake），讓演員輕易的在舞台上轉換面貌，挑戰真實與虛擬的界線。
兩廳院表示，《山貌》不僅使用高科技的敘事工具，並大量使用按比例縮小的微縮模型，建構出彷如親臨現場的原型場景，包括被炸毀的麥當勞、外星人太空船降臨以及下著大雪的聖母峰，鉅細靡遺呈現在觀眾眼前。此外，演出中將出現一台無人機，盤旋巡弋在舞台上方，讓觀眾也成為演出的一部分，無法置身其外。
對於為何以普丁為引路人角色？馬克說，劇團發想該作品時，想到普丁這個奇特人物，他創造出一種政治領袖新的層次、有造神的感覺，但大家卻不了解他的過去、現在與未來想做什麼，是謎樣的人物，人們也無法判斷他的訪談之中，哪些是真，哪些是假，但其影響力又涵蓋歐、亞、非三洲。
《山貌》導演艾力克斯‧塞拉諾表示，當今大眾正面臨資訊傳遞的變革，新媒體平台和社群網路開始主導全世界的資訊供給，《山貌》發想過程中，全球焦點都是假新聞，讓他們有了創作靈感。
另外，西班牙塞拉諾先生劇團透露，最近很熱門的AI人工智慧議題，將會是他們6月即將於葡萄牙首演的新作主題。