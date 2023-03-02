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7-11情人節「預購商品」超狂！最貴要28萬　全台只有1個

▲「白色情人節」又要到來，許多男性也開始煩惱該送什麼回禮給另一半或心儀對象，而7-ELEVEN似乎看透了此商機，推出超狂「預購商品」。（圖／記者黃韻文攝）
▲「白色情人節」又要到來，許多男性也開始煩惱該送什麼回禮給另一半或心儀對象，而7-ELEVEN似乎看透了此商機，推出超狂「預購商品」。（圖／記者黃韻文攝）

記者潘毅/綜合報導

西洋情人節剛過不久，「白色情人節」又要到來了，許多男性也開始煩惱該送什麼回禮給另一半或心儀對象。而7-ELEVEN似乎看透了此商機，推出超狂的「預購商品」，瞬間掀起熱議。

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今（2）日稍早7-ELEVEN突然在臉書粉專發文「許願的時候到了！」隨後貼出白色情人節暨母親節的預購商品，竟然是CHANEL、HERMES、GUCCI等高級品牌的包包、手鍊、長夾等精品，預購期間是今（2）日起至3/14。

再仔細一看預購的商品DM，更可以發現要價28萬的CHANEL中號22金字牛皮肩背包全台僅限量一個；要價16萬5千元的HERMES斜體H兩用包，白棕／白灰兩色也分別是全台限量一個。

預購清單曝光後，7-11小編也笑稱「已默默@朋友、友達以上、男友、家人等親密關係人，希望他們懂意思，對這次驚奇的預購品項，也讓不少民眾驚呼「小7也賣香奈兒」、「嚇，以為711被盜帳號」、「小7什麼都有了」、「我有看錯嗎」。

此次7-11白色情人節預購品項如下：
#CHANEL
CHANEL中號22金字牛皮肩背包
CHANEL小羊皮愛心鏈帶口蓋包
CHANEL BOY小牛皮仿舊銀扣WOC
CHANEL經典COCO牛皮拉鍊長夾
CHANEL經典19小羊皮三摺短夾

▲「白色情人節」又要到來，許多男性也開始煩惱該送什麼回禮給另一半或心儀對象，而7-ELEVEN似乎看透了此商機，推出超狂「預購商品」。（圖／7-ELEVEN臉書）
▲7-ELEVEN「情人節」推出超狂的預購。（圖／7-ELEVEN臉書）
#HERMES
HERMES斜體H兩用包白棕/白灰
HERMES經典H穿式牛皮短夾
HERMES經典SILK IN絲巾長夾
HERMES POP H項鍊 大象灰金鍊
HERMES豬鼻子編織雙圈手環T2

▲7-ELEVEN「情人節」推出超狂的預購，HERMES品項如圖。（圖／7-ELEVEN臉書）
▲7-ELEVEN「情人節」推出超狂的預購，HERMES的品項如圖所示。（圖／7-ELEVEN臉書）
#GUCCI
GUCCI Inter Lock短夾
GUCCI MARMONT相機包18_黑/裸
GUCCI MARMONT相機包24_黑/裸

▲7-ELEVEN「情人節」推出超狂的「預購商品」（圖／7-ELEVEN臉書）
▲7-ELEVEN推出超狂「情人節」預購，GUCCI則有短夾、相機包可預購。（圖／7-ELEVEN臉書）

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