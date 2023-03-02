7-11情人節「預購商品」超狂！最貴要28萬　全台只有1個

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再仔細一看預購的商品DM，更可以發現要價28萬的CHANEL中號22金字牛皮肩背包全台僅限量一個；要價16萬5千元的HERMES斜體H兩用包，白棕／白灰兩色也分別是全台限量一個。
預購清單曝光後，7-11小編也笑稱「已默默@朋友、友達以上、男友、家人等親密關係人，希望他們懂意思，對這次驚奇的預購品項，也讓不少民眾驚呼「小7也賣香奈兒」、「嚇，以為711被盜帳號」、「小7什麼都有了」、「我有看錯嗎」。
此次7-11白色情人節預購品項如下：
#CHANEL
CHANEL中號22金字牛皮肩背包
CHANEL小羊皮愛心鏈帶口蓋包
CHANEL BOY小牛皮仿舊銀扣WOC
CHANEL經典COCO牛皮拉鍊長夾
CHANEL經典19小羊皮三摺短夾
#HERMES
HERMES斜體H兩用包白棕/白灰
HERMES經典H穿式牛皮短夾
HERMES經典SILK IN絲巾長夾
HERMES POP H項鍊 大象灰金鍊
HERMES豬鼻子編織雙圈手環T2
#GUCCI
GUCCI Inter Lock短夾
GUCCI MARMONT相機包18_黑/裸
GUCCI MARMONT相機包24_黑/裸