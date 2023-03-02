伊朗女學生遭「毒氣攻擊」 報復示威、欲廢女校疑雲重重
伊朗最近三個月來發生不少女學生集體毒氣中毒事件，昨（1）起又有數十名女童中毒送醫，所涉學校超過30間，受害人數累積至少830名學生。當局一度堅稱這是謠言，但隨著受害人數增加，輿論認為這是有強硬派人士意圖關閉女子學校的行為，另一派則將矛頭指向伊朗政府，認為這是對先前頭巾示威的報復行為。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據伊朗當地媒體報導，當天在伊朗首都德黑蘭、西北部城市阿爾達比（Ardabil）等，至少同時有26間學校發生集體中毒事件。《塔斯尼姆通訊社》指出，阿達比爾的事故迫使108名學生送醫救治，女學生在吸入氣體後產生頭暈、頭痛、心悸、嘔吐等症狀，須緊急送院治療。
有家長及學生認為，女學生之所以成為「攻擊目標」是因為去年9月起，庫德族女子艾米尼因沒戴好頭巾被捕喪命後，有大量女校學生參與反政府示威，毒氣攻擊事件可能就是政府的報復手段，部分家長更高喊頭巾示威的主要口號「婦女、生命、自由」，批評當局是「殺害孩童的政府」。
另外，也有部分懷疑作風強硬的保守派想迫使女校關閉，不過伊朗過去40年來從未禁止女性就學、受教育，更呼籲阿富汗塔利班讓女性重返校園。
這類女校學生吸入毒氣的集體中毒事件從去年11月底開始，當地國會議員稱在庫姆（Qom）和博魯傑爾德（Boroujerd）中毒人數已達1200人，當局一開始認定是學校冬天燃燒天然氣釋出的氣體導致不適，但直到什葉派聖地庫姆以外多處學校，其中甚至包含一所男校也受攻擊，受害學生超過七百餘人後，政府無法坐視不管組織調查。