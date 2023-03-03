謝國樑力推行人友善政策 基隆打造全台最溫暖的通行環境
近年來，全台各縣市都在努力打造城市友善環境，基隆市長謝國樑更是不遺餘力，希望給予基隆市民，最友善的行人通行環境，謝國樑日前不僅親自前往信一路與義一路口，視導行人友善專案執法情形，也一一慰勉執勤員警的辛勞，就是希望親自現身呼籲所有的駕駛及用路人相互配合，在行經路口、行人穿越線時，可以禮讓行人再行駛，打造全新的基隆友善通行環境。
生活中心/綜合報導
隨著時序進入3月，基隆市警察局也將針對先前行人友善專案會議結果，從「宣導併執法期」進入「嚴正執法期」，在每日10點到12點及下午2點到4時，會特別編排專責警力，在重要路口嚴正執法、加強取締，讓每個駕駛可以確實地體認到「停讓行人」的觀念。
交通處長王圳宏也提到表示，「行人友善」政策是交通部今年列管的重大專案，而基隆市也是全台首先推展這項政策的縣市，未來如果有車輛駕駛不禮讓行人，依現行道路交通管理處罰條例相關規定，若汽車駕駛人行經行人穿越道，遇有行人穿越時，不暫停讓行人優先通過者，可處新台幣1200元至3600元的罰鍰，目的就是希望民眾能夠共同來守護行人都優先通行權。
除了嚴加執法外，斑馬線也是守護行人優先的重要空間，謝國樑表示，將把基隆打造為行人友善城市，現在起也要在校園路口設置綠色斑馬線，清楚示意行人有優先行走權，未來也會持續朝校園周邊路口，以及主要道路口等，來進行綠色斑馬線的劃設。
謝國樑也分享，自己身為父親，也常帶著孩子在城市步行，有感無論父母帶著小孩，或是陪伴年邁長輩，行經路口時都有安全上的顧慮，也因此力推基隆的「行人友善」政策。他也不忘呼籲汽機車駕駛，行經路口應多禮讓行人，遵守道路速限規定，不搶快、不爭道、不超速，車輛行經路口時，也應該優先禮讓行人，尤其是小朋友與長輩。民眾如果有遇到車輛不禮讓行人的情況，也可以檢具相關證據向警方提出檢舉，市民共同努力，打造全台最暖的行人通行環境。