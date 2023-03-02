陳建仁宴請綠委 高嘉瑜開金嗓「大家應該還覺得不錯」
行政院長陳建仁今（2）日晚間宴請民進黨經濟財政立委餐敘，高嘉瑜也到場出席，會後受訪時自曝，在過程中帶來一首陳奕迅的《孤勇者》，大家都覺得對她的歌聲餘悸猶存，但自己希望證明歌聲一直有在進步，「大家還是有鼓掌，確實也應該覺得還不錯。」民進黨立法院黨團總召柯建銘則打趣說「她要唱就唱，大家就忍受。」
記者陳威叡／台北報導
陳建仁今日接續邀請民進黨經濟財政立委餐敘，立委部分出席包括黨團三長，總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、書記長吳琪銘，與立委王美惠、陳明文、湯蕙禎、鍾佳濱、林靜儀、郭國文與高嘉瑜。餐敘於晚間6時30分開始，直到8時30分左右陳建仁與立委等人才陸續離開餐廳。
高嘉瑜離開前受訪說，院長陳建仁很溫暖詢問立委有哪些地方事務可以協助，而自己也特別提到乳癌篩檢補助向下延伸至40歲女性與凍卵補助等議題，過程中院長很認真了解，也希望能夠解決，很感謝有這樣餐敘的機會，讓彼此有機會暢所欲言。
高嘉瑜也提到，自己餐敘期間也獻唱一段《孤勇者》，大家都覺得對她的歌聲餘悸猶存，但自己希望證明歌聲一直有在進步，「大家還是有鼓掌，確實也應該覺得還不錯。」對此柯建銘則打趣說「她要唱就唱，大家就忍受。」
此外王美惠受訪時大讚院長陳建仁是「有溫度的院長」，對於先前自己所提出領「老人基本保證年金」的長者，疫情期間都沒有被補助，院長餐敘剛剛坐下來，就提到會處理此建議事項。王美惠表示自己只是一個資淺的立委，但所提出的意見不只代表嘉義市，同時代表長者的聲音，「今天很感謝正副院長，撥空聽聽大家的意見。」