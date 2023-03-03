名家論壇》黎榮章／挑戰2024　柯文哲有機會嗎？

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由此可見，柯文哲卸任後的被討論話題聚焦在新舊任北市府的比較，可以想見這類型的討論只會越來越少，對柯來說無疑是一大危機。但同時，也因為他稍離政治暴風圈，少了政治口角，從數據可以看出他在卸任台北市長後的網路好感度有顯著提升。具體讓柯文哲提升好感度的事件，包括他趁農曆春節，率領民眾黨公職四處拜廟，2月他更參與宗教盛事白沙屯媽祖進香，9天8夜走完全程。拜廟是多數台灣人的生活日常，柯文哲放下政治口水，展現虔誠、貼近基層民眾，讓他的網路好感度一路提升，從卸任初期不到0.5的好感度，爬升至如今已突破1，也就是說，網路上對他的正面聲量已多過於負面聲量。
另方面，比較柯文哲官方臉書在去年12月25日卸任前後60天的經營成效，可看見他發文數量驟減近半，卸任市長前有135則貼文，卸任後僅剩78則。畢竟市長行程多、面向廣，多數都能與市民分享，而卸任後，柯文哲僅餘黨主席身分，除了召開一年一度的黨代表大會、接見外國訪賓，黨主席工作大多是對內，無法時時產出能與支持者分享的內容。
不過，雖然柯文哲卸任後貼文數量變少，但難能可貴的是，其每篇貼文的互動成效竟跟卸任前差不多，每篇貼文仍能保持1.5萬次左右的貼文互動數，顯然柯粉凝聚力強、動能依舊，柯文哲需要拋出更多話題，才能讓他的支持者能量有所發揮，進而帶動他的網路聲勢。
總統候選人必須在網路上有一定的規格與能量，柯文哲雖有新挑戰大位，但他正面臨缺乏舞台、討論度下降的重大危機，雖然因遠離政治風暴圈導致好感度升高，且數據也指出「柯粉」沒有因柯文哲卸任台北市長而退散，然而這樣的狀態能持續凝聚多久還未可知。柯文哲的當務之急，是持續針砭國內外重大時事、引導議題討論、提升格局與網路討論量，才能更進一步擴大自己的影響力，挑戰總統大位。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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