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名家論壇》黎榮章／挑戰2024　柯文哲有機會嗎？

▲民眾黨主席柯文哲自卸任台北市長後，聲量一路走跌。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨主席柯文哲自卸任台北市長後，聲量一路走跌。（圖／民眾黨提供）

文／黎榮章

國民黨總統初選近來討論度高，郭侯朱三人動向備受矚目，民進黨則已拍板總統立委提名時程，全力備戰2024大選。然而，國內第三大黨、民眾黨對總統選舉其實也有野心，民眾黨主席柯文哲在228連續假期首日，偕同他過去的副市長黃珊珊，再度挑戰自行車一日北高，被認為是在為總統選舉暖身；而柯妻陳佩琪接受廣播專訪時，更鐵口直斷柯文哲「百分之百」會在2024年參選總統。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察柯文哲從去年至今的網路聲量走勢，很明顯發現，自從去年12月25日柯文哲正式卸任台北市長後，聲量一路走跌，這兩個多月來，他的網路聲量再也沒有回到交接典禮當天的9000多筆討論高點。而他卸任市長後的幾個聲量高點，其一是1月3日新任台北市長蔣萬安取消柯文哲7：30晨會文化，引發一波討論，當日聲量7.5千則；另外是2月初，柯文哲因台北市街頭垃圾桶設置問題，與蔣萬安市府你來我往，蔣萬安稱民調7成支持增設垃圾桶，柯文哲挖苦說「不用做民調都知道99%的民眾都贊成」，最高聲量接近單日6千則，然而熱度僅維持2、3天。

▲柯文哲：網路聲量趨勢（圖／QuickseeK提供）
▲柯文哲：網路聲量趨勢（圖／QuickseeK提供）
由此可見，柯文哲卸任後的被討論話題聚焦在新舊任北市府的比較，可以想見這類型的討論只會越來越少，對柯來說無疑是一大危機。但同時，也因為他稍離政治暴風圈，少了政治口角，從數據可以看出他在卸任台北市長後的網路好感度有顯著提升。具體讓柯文哲提升好感度的事件，包括他趁農曆春節，率領民眾黨公職四處拜廟，2月他更參與宗教盛事白沙屯媽祖進香，9天8夜走完全程。拜廟是多數台灣人的生活日常，柯文哲放下政治口水，展現虔誠、貼近基層民眾，讓他的網路好感度一路提升，從卸任初期不到0.5的好感度，爬升至如今已突破1，也就是說，網路上對他的正面聲量已多過於負面聲量。

▲柯文哲：網路好感度趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
▲柯文哲：網路好感度趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
另方面，比較柯文哲官方臉書在去年12月25日卸任前後60天的經營成效，可看見他發文數量驟減近半，卸任市長前有135則貼文，卸任後僅剩78則。畢竟市長行程多、面向廣，多數都能與市民分享，而卸任後，柯文哲僅餘黨主席身分，除了召開一年一度的黨代表大會、接見外國訪賓，黨主席工作大多是對內，無法時時產出能與支持者分享的內容。

不過，雖然柯文哲卸任後貼文數量變少，但難能可貴的是，其每篇貼文的互動成效竟跟卸任前差不多，每篇貼文仍能保持1.5萬次左右的貼文互動數，顯然柯粉凝聚力強、動能依舊，柯文哲需要拋出更多話題，才能讓他的支持者能量有所發揮，進而帶動他的網路聲勢。

▲柯文哲：卸任台北市長前後　官方臉書經營成效比較（圖／QuickseeK提供）
▲柯文哲：卸任台北市長前後　官方臉書經營成效比較（圖／QuickseeK提供）
總統候選人必須在網路上有一定的規格與能量，柯文哲雖有新挑戰大位，但他正面臨缺乏舞台、討論度下降的重大危機，雖然因遠離政治風暴圈導致好感度升高，且數據也指出「柯粉」沒有因柯文哲卸任台北市長而退散，然而這樣的狀態能持續凝聚多久還未可知。柯文哲的當務之急，是持續針砭國內外重大時事、引導議題討論、提升格局與網路討論量，才能更進一步擴大自己的影響力，挑戰總統大位。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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