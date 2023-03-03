名家論壇》韋安／侯友宜的論述能力是「罩門」？

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對於外界關注侯友宜有關國際觀和兩岸的論述能力，有豐富政治經驗的輿論大佬沈富雄，2日在廣播節目中表示，這些方面的論述，最好是「用智慧去論述，以民意為歸」，而侯友宜一點也不會漏氣。沈認為，「以侯友宜這個人的風格，以這個人的話術、語言技巧，我覺得不做第二人選了」。
沈富雄對侯論述能力的「認證」，其實有過往的強力事實基礎，而非誇張和臆測。去年九合一選戰時，很多人都以為，侯友宜的話語和論述能力，一定會輸能言善道、高學歷的對手一大截。大家也覺得，侯當初遲遲不願意接受對手，向他下的辯論戰帖，是因為辯才方面有些不足和「困難」。
結果，侯友宜在選前之夜，關於「包容與關懷」演說，讓7萬民眾冒著寒風冷雨聽到最後一秒。侯的台風、演說的內涵，可說在九合一所有縣市長候選人中，排的上前三名。而侯在公辦辯論會上的表現，則被評價為「史詩級碾壓對手」，令人刮目相看。
侯友宜平常的講話，都簡潔、平實圍繞政務。不喜歡談政治議題，或宣揚大道理，讓人以為他「不太會講話」。不過，曾見過侯以警政署長身份，在立法院備詢的一位媒體人，則認為侯是當時「在立院少見，不會被質詢難倒的官員。」
當警大校長，和出任新北市副市長時期，侯曾為警大碩士班，教授「犯罪偵查實務」課程。前後約三年左右。課堂上生動有料，頗受學生歡迎。而且，在不同領域的工作上，侯知人善用，誠懇謙虛地尊重專業。會深入掌握各專業領域的關鍵要領，廣泛傾聽和接受建議，然後做出取捨和決策。此外，國際和兩岸合作打擊犯罪的經驗，警政署長時常態參與國安事務，讓侯在國際和兩岸關係上，並非白紙一張。
守本分不講身份之外的話，讓人不知道侯對國際及兩岸問題的功力有多少。但侯從不打沒有把握的仗，對這些領域，若沒有準備和自信，怎麼可能冒著「風險」，來打一場沒把握的爛仗。
當時候到了，侯友宜端出來的「論述」，從已釋出訊息和脈絡來看，應該一定會「以國家及人民利益為最大優先」和尊重專業為前提。並以達成台灣「社會公平、兩岸和平、國家泰平。人民安心、社會安定、國家安全」，他日前提倡的「三平三安」為目的。而他未來論述時的語言，也不會空洞縹緲或文青華麗，急讓老百姓容易聽得懂，且能凝聚最大共識。「用智慧去論述，以民意為歸」，得到台灣人民的信賴認同。
其實，對侯友宜已有長期信任感的多數台灣人，並不會擔心侯的「論述」能力。因為民眾相信侯是一個，能把事做好，而非搞砸的人。心裡反而會想，那些過往很會論述的政治人物，以前有把事情做好嗎？還是搞得當今的天下大亂、不太平？
侯友宜未來的競爭者反而要擔心，和不能輕忽這個把自己「藏得很深」的對手。侯的論述功力，如果真的是沈富雄口中「不做第二人選」，則會成為他的另一個「No 1」。到時候他的對手們，會被原以為是侯的「罩門」，卻變成自己的「罩門」。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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