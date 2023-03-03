檢舉「違停車輛」失敗！網紅Cheap槓上立委嗆：違停之父

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨後Cheap也表示，自己2日當天16點50分，就在住家附近目睹一輛汽車整台停在人行道上，另一輛BMW則是為了吃火鍋，直接停在轉彎處，「我打電話給距離350公尺外的得和派出所，員警說會來處理，結果15分鐘過去了，違停還在，我連續打了十通電話，全部忙線中」。
Cheap也決定直接騎腳踏車到派出所問個清楚，員警則解釋「那裡是其他轄區的範圍」，照規定要請管轄的派出所處理。Cheap又忍不住提問「如果是殺人案件呢？」對方則回「殺人當然我們會先去」。他再追問，「所以交通案件不需要？」一旁的老警員則回應「規定就是這樣」。
Cheap表示，這件事不怪警察，隨後將矛頭指向立委陳歐珀「你開啟了台灣大違停時代」，因為限縮民眾檢舉權的提案，不但加重警力負擔，也加劇交通亂象，Cheap忍不住大罵「立委的存在不是讓台灣更進步嗎？奪走了人民檢舉的權利，請你把它還給我們。」
貼文曝光隨即引爆各界關注，而陳歐珀的助理李鈞冠也在貼文下方回應「姑且不論您所提的轉彎處違停車仍可檢舉、警方不處理違停，結果您不怪警方跑去怪立委的邏輯讓人無法理解，針對所謂限縮檢舉一事我認為也需要澄清。首先，所謂的限縮檢舉是由公共政策網路參與平台連署通過的，當時所謂檢舉達人與違規魔人的對立甚深，警方也提出檢舉氾濫造成警政負擔，當時陳歐珀提案先勸導再舉發，完全無提限縮檢舉，最後修法係依照交通部及警政署版本，經交通委員會跨黨委員共識通過，還請釐清」，但之後雙方仍持續激辯，更相約好要在2月13日那一週找時間面對面辯論。針對爭議延燒，立委陳歐珀本人則尚未做出任何回應。