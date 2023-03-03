質疑全動法修法成「類戒嚴」　民眾黨團籲國防部暫緩修法

邱臣遠指出，《全動法》許多修法方向與內容其實在現行《民防法》與《災害防救法》都有規範，再制定專法有疊床架屋的疑慮，且相關內容沒有詳細規範主管單位與權責區分，給予行政院過多彈性，倉促修法不僅會產生「空白授權」的疑慮，更會浪費行政資源，造成國家負擔。邱臣遠表示，烏俄戰爭、美中對抗及兩岸關係緊張，讓台灣民眾非常關心並支持提升國防戰力，包括延長義務役役期為一年等政策獲得朝野一致共識，但政府也不能濫用民氣，夾帶其他目的，利用人數優勢企圖強渡關山，如此恐將適得其反，建議國防部應該暫緩修法，待廣納各方意見後再行提案。民眾黨團幹事長張其祿直言，現代戰爭型態已經遠遠不同於「八年抗戰」時期，然而政府思維明顯過時，這點在《全動法》修正草案尤為明顯。現代戰爭敵人不只是單一國家，可能透過恐怖組織、網路攻擊、邊境紛擾等手段，在「非戰爭」狀態下持續侵蝕國家抵抗意志，政府必須屏棄威權時期「集中力量辦大事」的思維，善用社會力量，才能有效因應現代戰爭的威脅。張其祿指出，文化部長史哲2日在教文委員會質詢時表示，對於國防部《全動法》修法內容其實應有清楚界定，當中對於「動員(緊急命令發布)前」不應管制任何文化、媒體與言論自由，但若發生戰爭發布「動員(緊急命令發布)後」，對於文化及媒體管制審查制度 (Censorship)就有特殊需要性；因此，NCC等部會應比照文化部清楚概念進行相關考量，提出合理對案，當中應做好「確認言論媒體自由底線」、「妥善社會溝通」及「慎防空白授權管制媒體言論自由」。全民防衛不管在「準備」或「動員階段」，只要涉及管制，所有部門都應該把關，避免空白授權而箝制民眾言論自由。張其祿表示，教育部近日要求將16歲以上學生，不分男女造冊填報到全民防衛動員署的雲端資料庫，引發各界「青年參戰」及「如何參戰」的討論，雖然國防部表示目前規劃遵照《民防法》規定，沒有參戰疑慮。然而青年名冊為何現在就要移交、使用資料的法源依據何在，國防部與內政部都應該出面解釋。民眾黨團呼籲，現行公告的《全動法》修正草案包山包海、空白授權，又缺乏現代戰爭的防衛思維，已經明顯與現實脫節，政府應暫緩修法，待廣納各界意見後完善法規再推行。