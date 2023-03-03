加拿大衛生部許可　生物科學公司獲准銷售古柯鹼

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加拿大去年5月宣布要在卑詩省（British Columbia）實施試驗計畫，從2023年1月31日起3年內，持少量硬性藥物不會被逮捕或指控。目的是消除吸毒污名化，以利人們尋求幫助。
陽光地球實驗室透過聲明指出，公司已獲得加拿大衛生部許可，可以「合法擁有、生產、銷售和配銷古柯葉和古柯鹼」，還有嗎啡、「搖頭丸」主成分MDMA及海洛因。
另一家一直以來都在製作大麻萃取物的生物科學公司Adastra Labs在今年2月也取得類似許可，獲准生產及銷售裸蓋菇素（psilocybin）、脫磷酸裸蓋菇素（psilocin），這些迷幻劑有類似麥色酸二乙醯胺（LSD）幻覺劑的效果。
加拿大卑詩省成為北美洲第2個持有硬性藥物除罪化的司法管轄區，美國俄勒岡州已於2020年11月實施相同政策。
卑詩省自2016年宣布進入公衛緊急狀態以來，已有超過1萬人因用藥過量死亡，這代表每天約有6人死於藥物過量中毒，加拿大全國用藥過量的死亡數則已超過3萬人。（實習編譯：簡穎雅/核稿：陳彥鈞）1120303
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