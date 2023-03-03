台灣高鐵推「超狂優惠」！攜手飯店價格殺翻　活動時間曝

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而「禮所當然 驚喜升等」專案包含：高鐵標準車廂對號座來回車票及一晚精選飯店住宿，可享平日入住保證房型升等，還有機會獲得飯店加碼，幸運入住套房。
台灣高鐵也以台北凱撒大飯店舉例，若民眾使用「禮所當然 驚喜升等」專案，平日入住保證升等「雅緻客房以上房型」，還有機會升等至「站前套房」一覽台北夜空。兩人同型從左營出發，每人只要3,020元起，相當來回票價再加40元即可成行；另以入住高雄寒軒國際大飯店為例，平日入住保證升等「全景客房」，更有機會最高升等至「寒軒套房」，兩人同行台北出發，每人3120元起，等同高鐵來回票價再加140元就成行。
而針對不愛開長途，但又喜愛在各大景點暢遊的民眾，高鐵公司也與「格上」或「和運」二家租車公司合作推出自駕遊專案，內容為高鐵標準車廂對號座來回車票搭配24/36小時租車方案，若以高雄2日自駕遊為例，台北出發兩人同行，每人只要2420元起，甚至可能比單買高鐵來回票還便宜。而車種部分，「格上」平日最高有機會升等至Honda HR-V 1.8L，「和運」平日最高有機會升等至Toyota COROLLA CROSS 1.8車款。
此外，高鐵假期自由行也特別推出「29天前預購優惠」專案，精選全台25間飯店搭配高鐵來回車票，29天前訂購就可享超值優惠，相當於高鐵來回車票加少少的錢就可享車票+住宿一晚的雙重優惠，歡迎旅客提早預定享好康。