聽信「幫蔡依林算命很準」　正妹網紅跟風找老師改名

宮廟節目《來去廣澤宮》本集和大家聊聊「廣澤宮的信仰與儀式」，宅男女神喬喬兒與網紅比特2位首次搭檔，喬喬兒帶著工作方向相關問題來求解，比特則聽信朋友點名幫蔡依林、張惠妹算名字的老師，馬上衝去請該位老師改名，將名字從原本的張嘉庭改成目前新名字張映晨，改名之後大家覺得她名字有氣質很好聽，而且抽獎運也明顯變好，讓她有些意外。另外，主持人蜆仔轉戰直播有成，這次現身廣澤宮不是搶麥主持，是以活動榜單第一名主播身分，參與現場互動，也將在宮主指導下，與來賓們展開一場「擲筊大賽」。
記者侯家瑜/綜合報導
喬喬兒原本就愛到廟裡拜拜求籤問事，這次她到廣澤宮和賴銘偉變得熟識，坦言很多大小事都求助賴銘偉，小事例如前段時間煞到、卡到陰，賴銘偉還幫忙把淨符送給她，大事則是她家的貓生大病，她因事無法到廣澤宮，賴銘偉還代她求虎爺。提到解籤，喬喬兒強調解籤方面真的得要賴銘偉來解才行，原本自己只看得懂詩籤字面上的意思，透過賴銘偉解說才能發現當中玄妙的隱喻，甚至曾經跟自己的夢境呼應。
比特平常就很喜歡去廟裡，尤其是心情煩躁時去廟裡走走就會很放鬆，自認超愛算命，只要聽說很準她必定去算，前年聽朋友說找到幫蔡依林、張惠妹算名字的老師，她竟立馬衝去請老師改名，將名字從原本的張嘉庭改成目前新名字張映晨，改名之後大家覺得她名字有氣質很好聽，而且抽獎運也明顯變好，讓她有些意外。這次到廣澤宮，比特說聽說廣澤宮算姻緣很強，準備好好求一下姻緣，她很想問問神明自己的老公在哪，最近看身邊朋友都接連結婚生子，唯獨她連曖昧的對象都沒有，想請神明指引該往哪個方向走，才可找到她的老公。