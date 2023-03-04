明晨4區極凍10度！早晚「斷崖溫差」 週一前隨身帶外套
今（4）上午各地雲量較多，不過到下半天水氣逐漸收乾，各地回歸陽光露臉的乾涼天氣，天氣狀況也在下半天回穩。氣象局指出，明（5）各地氣溫維持晴到多雲穩定天氣，不過值得注意的是夜間清晨輻射冷卻仍在持續發威，其中氣象局更針對新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣4縣市發布低溫特報，有可能發生局部10度以下氣溫，請早出晚歸民眾務必嚴防保暖。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員張承傳指出，明天天氣狀況維持晴到多雲，只有東部地區、東南部地區會出現局部短暫雨，其餘各地晴朗穩定，民眾可趁週末好天氣出門走走。
氣溫部分由於輻射冷卻持續影響，西半部地區、東北部地區最低溫來到攝氏12-14度，花東地區則還有攝氏15-16度。其中新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣地區民眾要特別注意，氣象局針對5日清晨到5日上午發布低溫特報「黃色燈號」，各地容易出現局部10度以下低溫。直到白天陽光照射後，北部、東半部地區才有望回溫，最高溫攝氏21-23度，中南部地區則有攝氏25-26度高溫。
輻射冷卻情況會一直持續到下週一，週二後大陸高壓東移出海，全台各地開始轉為偏東到東南風的高壓迴流環境，雖氣溫也都會同步上升，但夜間輻射冷卻溫差還是存在，到週日以前都還是這種日夜溫差大的天氣型態。不過到了下週日預估又會有一波鋒面通過北台灣，帶來降雨影響北部地區；氣溫方面也還是須注意早晚輻射冷卻溫差。