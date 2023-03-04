經典賽／投、打都是大聯盟等級！義大利最受低估

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雖然有多達9位大聯盟球員，但義大利隊陣中知名度最高的成員反而是總教練Mike Piazza，球員生涯就是大聯盟名將的他，16年生涯曾效力洛杉磯道奇、佛羅里達馬林魚、紐約大都會以及奧克蘭運動家等隊，球員生涯榮譽數不完，生涯第一個賽季就奪下新人王，還在1993到2002賽季，連10年奪下國聯捕手銀棒獎，1993到2005賽季連12年入選明星賽，在2016年入選棒球名人堂。
除了總教練Piazza以外，義大利隊內野手David Fletcher因為是超級球星大谷翔平在洛杉磯天使隊的隊友，在台灣也累積一定的人氣，但義大利另一名內野手Nicky Lopez才是各隊最需要注意的球員，身為堪薩斯皇家主力內野手的Lopez，近兩年出賽數都超過140場，2021賽季單季還曾打出過3成的打擊率，擔任開路先鋒的機率非常高。
義大利內野還有包含Lopez的皇家隊友Vinnie Pasquantino與坦帕灣光芒隊的Miles Mastrobuoni都是大聯盟等級的球員，另外Robel García與John Valente也都有至少3A等級，陣容十分堅強。
除了內野外，義大利的三位外野手，包含Ben DeLuzio與Sam Haggerty也都是大聯盟等級的好手，尤其Haggerty去年賽季在西雅圖水手隊出賽83場，打出高達116的OPS+，是水手隊重要的外野戰力，第三位外野手則是David Fletcher的弟弟Dominic Fletcher，去年賽季最高層級也曾到達3A，並在3A的101場出賽有.820的進攻指數，外野戰力同樣數一數二。
野手戰力堅強的義大利，投、捕陣容也相當豪華，4位捕手有3人去年都在3A打球，其中Brett Sullivan、Dominic Miroglio除了捕手防區外，內、外野也能夠兼差，會是教練團的活棋。
最後投手部分，義大利隊本次共帶了A組最多的17名投手，最為人所知的就是前紐約大都會曾經的「黑暗騎士」Matt Harvey，近年因傷勢及場外因素，成績下滑嚴重，去年甚至沒在大聯盟登場，參加本次賽會將尋求東山再起，另外Daniel Castano、Matt Festa在去年賽季有都在大聯盟有出賽紀錄，17人中有12人都至少達到2A層級，不僅人手充沛，實力也非常堅強。
雖然本屆賽會義大利隊少了三位大聯盟球星，紐約大都會的主力外野手Brandon Nimmo、去年世界大賽冠軍一壘手Trey Mancini以及多倫多藍鳥隊的守護神Jordan Romano，但整體陣容幾乎達到3A等級的義大利隊，攻、守均衡，將會是A組不可忽視的戰力。
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