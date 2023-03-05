經典賽／10位2A以上選手　巴拿馬比你想的更有料

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巴拿馬隊的投手陣容，由去年洛杉磯天使隊的主力中繼投手Jaime Barria率領，去年35場出賽僅有一場先發，投出高達154的ERA+，雖然去年多為中繼出賽，但5年大聯盟生涯，100場出賽中有56場先發出賽的紀錄，在首輪賽事球數限制65球的情況下，有機會以先發投手之姿出賽。
除了Barria以外，Javy Guerra、Justin Lawrence兩位投手，去年在大聯盟也都有出賽紀錄，而Andy Otero則在去年下半季加盟中華職棒中信兄弟，5場出賽繳出2勝1敗、4.05防禦率的成績，但因為兄弟的主場就是本屆賽會的主球場洲際棒球場，比較熟悉場地的他有可能在預賽期間擔綱起先發出賽的責任。
比起投手陣容，巴拿馬隊的打線就沒有太有名的名將助陣，但仍有兩位大聯盟等級的好手助陣，包含捕手Christian Bethancourt與內野手Jonathan Araúz，31歲的Bethancourt去年賽季打出大聯盟生涯年，分別效力了奧克蘭運動家以及坦帕灣光芒兩隊，100場出賽敲出生涯單季最多的11轟，以及聯盟平均的100OPS+，去年在光芒時期還曾與台灣旅美好手張育成當隊友，而Araúz今年24歲，3年大聯盟生涯並沒有太出色成績，但內野除了一壘以外都能守的多守位特性，使他成為本屆賽事巴拿馬隊的重要工具人。
除了上述兩位打者需要注意以外，還有一位33歲的老將內野手Rubén Tejada不容小覷，雖然2019年後就沒有在大聯盟出賽的紀錄，但9年大聯盟生涯，共出賽663場，曾在2010到15年間是紐約大都會隊的重要工具人，可能會是巴拿馬打線的重要X因子。