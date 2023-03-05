美國開鍘！「浪潮」被列入黑名單　重擊中國AI技術野心

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《南華早報》報導指出，浪潮被美國列入黑名單之後，意味浪潮會越來越難從美國供應商採購關鍵零件，將會嚴重阻礙中國運算能力的發展。
若無法取得輝達（Nvidia）、英特爾等美國供應商的先進晶片，將會讓浪潮面臨嚴重問題。根據2019年浪潮年報顯示，輝達在其5大供應商中排名第2，佔該年度採購預算近8%。
先前浪潮才在2020年時，被美國國防部列入20家與中國軍方有關企業名單。當時英特爾隨後就短暫暫停像浪潮出貨，直至浪潮被該名單除名後，才又恢復供貨。英特爾是浪潮的第一大供應商，2019年採購額178.96億元，佔37.53%。
北京電信資訊網站「飛象網」（CCTime.com）創辦人項立剛指出，制裁浪潮是美國想要打擊中國運算能力的明顯跡象，「浪潮對中國是非常重要的伺服器公司，美國試圖遏阻中國運算能力的發展。」
北京科技智庫甲子光年（Jazzyear）高級研究員劉景峰（Liu Jingfeng，音譯）表示，運算能力和數據資源是推動人工智慧發展的兩個關鍵工具。中國互聯網公司正陸續展開類似ChatGPT的產品的研發，因此訓練大型語言模型（LLM）的需求，將推動對浪潮銷售的AI伺服器與運算能力的需求。