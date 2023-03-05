鄭仲茵、陳冠霖互挖20年瘡疤 王彩樺一句話耐人尋味
陳冠霖近日在臉書發文，反擊前妻鄭仲茵2月中記者會上發言，附上2003年KTV傷害案件判決書，爆料被鄭仲茵徒手毆打，指控離婚20年來不斷被抹黑，鄭仲茵隨後公開陳冠霖對她首次性暴力、拿筆戳大腿寫下的悔過書，反控前夫是慣性家暴者，雙方各執一詞，對此，王彩樺回覆陳冠霖留言的一句話，耐人尋味。
記者楊穎軒／綜合報導
王彩樺3日在臉書分享拍攝電視劇角色的造型，她長髮盤起，穿一襲豬肝色深V亮片禮服，巧露豐滿雪胸及事業線，54歲狀態維持得宜，配文寫下：「拍戲也可以很美！滿意＋隨意＝人生更如意！希望你我一切吉祥如意！」
照片一PO出，葉家妤稱讚：「驚艷全場啊～超美！」網友直呼：「整個片場的是妳的伸展台」、「彩樺姐簡直是太漂亮了」、「天啊！太胸了吧」、「好像貴婦」！連剛發完長文控訴前妻鄭仲茵的陳冠霖也現身留言：「天啊！已經很美啦！美翻了！」王彩樺看到後親自回應：「謝謝帥哥，辛苦你了！」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110