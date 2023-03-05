名家論壇》單厚之／溫差決定南投勝負

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南投縣從2005年以來，連續選出過林朝卿、林明溱、許淑華3位、5任國民黨籍的縣長，所以一直都被認為是偏藍的選區，但其實1997到2005年南投也出過彭百顯、林宗男兩位偏綠的縣長，1997年的彭百顯還甚至是在綠營分裂的情況下當選。最近2次的總統大選，蔡英文2016年在南投得到52.23%的選票、2020年也有50.83％，都是「三角督」格局下的強勢過半。
南投既不是天龍國、也不是苗栗國，結構上偏藍卻不是深藍。在選前的民調，國民黨就已經知道林明溱的選情不妙，所以林明溱才會在2月18日宣布父子都不選2024立委，所以許淑華才特別請假3天輔選。但去年11月26日才剛剛取得大勝，林明溱又是剛卸任的縣長，「告急」兩個字，國民黨和林明溱卻是怎麼都喊不出口的。
林明溱敗選之後，部分檢討認為有當年「中二」選區重演的味道，但去年的中二補選，民進黨和政府傾巢而出「全黨打一人」，把「中二」補選打成全國最關注的議題。但昨天的南投補選，顯然遠遠不及那樣的氛圍，真正相似之處，其實只是「空戰」和「陸戰」的對決而已。
南投立委補選的熱度，既比不上「中二」也比不上2個月前的北市三選區立委補選。從選前的網路聲量來看，林明溱直到選前2天聲量才破萬，3月2日是10138筆、3月3日選前之夜則是19397筆，昨天敗選聲量則是22390筆，相較於之前的王鴻薇，不僅選前聲量經常過萬，1月8日當選當天的聲量更達到67447筆。
再從投票率來看，「中二」的投票率是58.2%、「北三」是43.35%，昨天的南投則是46.35%。南投的空戰聲量比「北三」低，但投票率卻更高，顯示實際上的選情是遠比王鴻薇對吳怡農那場補選更熱的。
這種情況唯一合理的解釋就是同溫層的「溫差」，藍綠支持者同溫層對這場選舉的溫差是大的，藍軍支持者認為大局已定，所以關注度低，而綠營一方面或許討厭林明溱、或許認為有一搏的機會，所以情緒相對熱；另一方面，再歷經「九合一」、「北三」補選、嘉義市長選舉連續3場大敗的綠營支持者，也需要一場勝利來撫平自己的情緒。
在「北三」補選中，其實也可以觀察到這樣的情況，若論支持者顯現的熱情，藍軍對王鴻薇的支持相當高，而吳怡農卻連綠營都頗有微詞，但最終吳怡農僅小輸5000餘票、得票率相差不到5%。
從提名人選、地方整合、選戰策略，國民黨基本上是什麼都沒做對，但歸根結底，是國民黨無法完成這場選舉跟選民的「連結」，無法告訴國民黨支持者，這場選舉對國民黨、對國民黨支持者、對於國家未來的意義是什麼？（「北三」的連結就很清楚）因為無法讓支持者感覺到休戚與共，所以就導致藍綠同溫層出現的巨大「溫差」，在藍營冷感、綠營熱烈的情況下，這樣的結果並不令人意外。
●作者：單厚之／資深媒體人
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