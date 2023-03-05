女離家失聯險成「豬仔」！定位在桃機 航警獲報成功攔截
雲林縣一名林姓婦人，昨日發現30歲沈姓女兒到了今（5）日凌晨都沒有回家，經通訊軟體聯繫卻僅得到簡單回覆就失聯，因此向警方報案擔心沈女會遭詐騙淪為豬仔，警方快速調閱監視器，先找到沈女停放在斗南火車站前的機車，接著透過定位系統發現他人竟在桃園國際機場附近，便即刻通報航空警察局，順利在9時10分於桃園機場內尋獲並攔截出關。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，該名沈姓女子從未有過有深夜未歸及失聯情形，其母林婦憂心女兒安危，遂在凌晨01時06分報案，希望警方能幫助找尋已失聯的女兒，斗南警在獲報後，立刻找到沈女停放在斗南火車站前的機車，再進一步追查時，竟發現沈女定位在桃園國際機場附近，由於日前爆發多起海外求職詐騙案，警方不敢大意，立刻通報航空警察局，並順利攔截出關，家屬也趕緊前往桃園，釐清事發經過。
斗南警分局呼籲，家中如有精神情緒狀況不佳的家人，應避免單獨在家或任其外出，注意其可能之活動範圍、常穿衣著、飾品、特徵以及使用交通工具車牌號碼等，也請大眾如有遇到疑似走失人口，多一分關心，協助撥打110報請警方查處，同時也提醒，對於任何資訊不明的網路求職或非法貸款管道都應該提高警覺，或標榜「出國工作可以迅速還債，還能免費旅遊」，及網路上的海外工作訊息或熟人提出的出國工作邀約，一定要小心求證，遠離人口販運陷阱。如有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110尋求警方協助。