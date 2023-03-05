經典賽／巴拿馬4局狂轟8分！官辦熱身賽首戰擊敗統一獅

我是廣告 請繼續往下閱讀
此役先攻的巴拿馬隊前三棒排出Rubén Tejada、Jonathan Araúz與Bethancourt三位大聯盟等級的好手，Tejada在首局首打席就敲出長打、Araúz補上安打把Tejada送上三壘，Bethancourt直接轟出右外野方向三分砲，將三人統統送回來。
落後三分的獅隊，首局面對今天巴拿馬隊的先發投手，同時也是大聯盟級的Jaime Barria，靠著前兩棒唐肇廷、蘇智傑接連敲安擠成二、三壘有人，第四棒的林安可打出中外野高飛犧牲打，幫助獅隊破蛋，之後再趁著巴拿馬隊左外野手Allen Córdoba的失誤跑回第二分。
第2、3局巴拿馬隊以連續安打以及高飛犧牲打的攻勢，追加三分，但獅隊在3局下先靠著唐肇廷、蘇智傑、胡金龍的安打擠成滿壘，保持「經典賽單場最多長打」的陳鏞基，補上二壘安打，幫助獅隊3局下追回兩分。
但4局上Bethancourt再發威，二、三壘有人的情況下敲出適時安打，打回本場比賽第4、5分打點，把比數拉開到8比4領先，也奠定巴拿馬隊本場比賽勝基。
統一獅隊今天派出洋投克威斯先發，但他僅投2局就被敲出5支安打，包含一支全壘打，共失5分，吞下本場比賽敗投，而巴拿馬隊先發投手Barria此役只投一局，共用了30球，被打出兩支安打，送出一次三振，失兩分，其中一分為自責分，另外巴拿馬隊其他兩位大聯盟級的投手Justin Lawrence、Javy Guerra本場比賽也都有出賽，兩人各投一局都無失分。
更多「經典賽開打」相關新聞。