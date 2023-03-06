今校園「解禁口罩」！3場所仍要佩戴 以篩代隔持續實施
本土疫情逐漸趨緩，今（6）日起，校園口罩規定鬆綁，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，依指揮中心通案性規定，實施校園及托育場所室內口罩放寬措施，而學生也可以自行決定是否佩戴口罩，但校園內健康中心、校車、接駁車內，依規定仍應佩戴口罩。
記者林盈君/綜合報導
另外，「以篩代隔」政策繼續實行，針對校園同班師生，若有確診者採取「以篩代隔」政策，也就是若1人確診，由學校發放快篩劑，讓全班學生返家自主快篩。
據了解，自2月20日，國內實施室內戴口罩放寛之通案性規定，民眾可解禁口罩，不過以下3種情況：
1.指定場所：醫療照護／公共運輸／特殊運具，規定仍應戴口罩
2.特殊情境：有症狀／年長或免疫低下／人潮聚集等：建議要戴口罩
3.其餘場所：由民眾自主決定戴口罩
另外，根據交通部規定，搭乘大眾運輸仍須配戴口罩，例如捷運、公車、機場航廈的管制區等等。但另有特殊狀況，如有飲食需求，像是搭乘台鐵等交通運輸，可暫時取下口罩，完畢後盡速戴上。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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