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校園口罩今解禁！家長學生最困惑6大QA：「4場所」仍要戴

▲校園室內口罩禁令今天(3/6)鬆綁，但仍有4個場所「應戴口罩」。（示意圖／記者李琦瑋攝）
▲校園室內口罩禁令今天(3/6)鬆綁，但仍有4個場所「應戴口罩」。（示意圖／記者李琦瑋攝）

記者徐銘穗/綜合報導

COVID-19新冠疫情持續趨緩，校園室內口罩今（6）日起解禁，各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班、托嬰中心等室內實施「自主佩戴口罩」，面對新制上路，《NOWnews》整理6大QA，讓你一次看懂。

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📍Q：真的都不用戴口罩？什麼場所或狀況還是要戴口罩？
A：疫情指揮中心指出，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等，比照指定場所（醫療照護機構、公共運輸）之規定，仍「應戴口罩」。此外，考量學校教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具「特殊性場域」或「授課相關需求」時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。

📍Q：已經習慣戴口罩也怕被傳染，還是可以戴著嗎？
A：當然可以！疫情指揮中心說，校園口罩鬆綁並非要求全面脫口罩，若是有擔憂或是有需要者仍可持續戴口罩，口罩鬆綁大原則「自主佩戴」並沒有罰則，可由校方、老師、家長以及學生自行決定是否脫口罩，彼此互相尊重即可。

📍Q：當我有什麼「特殊狀況」時，在校園內還是建議戴口罩？
A：（一）有發燒或呼吸道症狀
      （二）有慢性疾病、或是過敏疾病（經常容易打噴嚏、流鼻水者）
      （三）家中有長者、嬰幼兒或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）。

▲經常容易打噴嚏、流鼻水的過敏體質病，還是建議在校園室內人多密集處戴口罩。（圖／取自pexels）
▲經常容易打噴嚏、流鼻水的過敏體質病，還是建議在校園室內人多密集處戴口罩。（圖／取自pexels）
📍Q：學校人多、接觸頻繁，口罩鬆綁後疫情會不會又炸鍋？
A：疫情指揮中心指出說明，校園口罩令鬆綁後，將關注6歲至12歲、12歲至17歲的族群染疫狀況、確診數是否增加，不過目前初步判斷，應該不至於影響整體疫情走向。

📍Q：校園鬆綁口罩令後，什麼時候會實施下階段的解封？
A：疫情指揮中心指揮官王必勝說，現在國內新冠疫情處在低點，接下來將觀察校園口罩解禁的狀況，並宣布下一個階段的解封措施，若疫情未再爆發，台灣可在5、6月就到達降級解封時間

📍Q：我有「容貌焦慮」，脫口罩被霸凌該怎麼辦？
A：教育部在臉書發表12星座不戴口罩的樣子，水象星座同學「生活將會發生一些變化，面對變化，不要害怕嶄露真實的自己」；火象星座的同學「可能會想要調整生活，開始思考如何面對這樣的變化」；土象星座的同學「也許會帶動你的人際關係，認識同學不戴口罩的樣子，建立新的交流」；風象星座的同學「有機會開啟不太一樣的生活，剛開始可能有一點點不適應，不過久了自然就習慣了」，利用星座特質幽默呼籲學生，戴不戴口罩都不會改變真實的模樣，不要害怕展現口罩下的自己。教育部反霸凌專線電話1953

▲面對變化，不要害怕嶄露真實的自己。圖為教育部示意12星座不戴口罩的樣子。（圖／翻攝自教育部臉書）
▲面對變化，不要害怕嶄露真實的自己。圖為教育部示意12星座不戴口罩的樣子。（圖／翻攝自教育部臉書）

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