鳳鳴消防分隊新設落成！北鶯歌消防戰力再升級、守護加倍

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本工程興建地上4層建築物，總樓地板面積1,824.91平方公尺(約552坪)，由楊志宏建築師事務所設計監造、松揚營造有限公司承攬，除了是一棟符合生態、節能、減碳、低汙染的綠建築，外觀更特別融合鶯歌風貌、消防黃、藍、紅等三原色及公園景色；另外也在洪佳君議員促成下，因應居民反應需求，每週一至週五，上午9至12時及下午2至5時等時段，開放4樓健身房與當地民眾共享，除促進市民健康生活外，也展現消防隊不但是地方的守護神，也是居民的好鄰居。
「安全」是市民最基本的需求，尤其消防分隊扮演地方第一線防救災的重要角色，所以自侯友宜市長上任以來，特別注重消防廳舍的新建，包含今日落成啟用的鳳鳴分隊，消防廳舍已完成8處(萬里分隊、石門分隊、大埔分隊暨搜救犬基地、國光分隊、第七大隊暨中和分隊、第五大隊暨車輛保養中心、坪林分隊)、3處興建中(頂埔分隊、雙溪分隊、貢寮分隊)，另外還有4處規劃中(淡海分隊、第六大隊暨汐止分隊、第一大隊海山中隊暨莒光分隊、泰山分隊)。
謝政達副市長也特別感謝蘇泓欽議員協助爭取購置救災器材、救護車及卓冠廷議員預計將爭取購置空壓機，還有在地企業「同欣電子工業股份有限公司」陳泰銘董事長捐贈後勤車及勤務機車、「世大化成股份有限公司」王為寬董事長捐贈減壓寢具、「豐正輪胎股份有限公司」江支明副總經理捐贈飲水設備，以實際行動作為消防弟兄最大的後盾，並期許所有消防及義消夥伴繼續打拼，守護市民安全。