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特企／《妖怪三國志　竊國戰爭》限定妖怪亮相！

▲《妖怪三國志 竊國戰爭》女兒節特別活動，限定角色等你收集。（圖／品牌提供）
▲《妖怪三國志 竊國戰爭》女兒節特別活動，限定角色等你收集。（圖／品牌提供）

本報訊

由LEVEL-5與KOEI TECMO Games聯手打造，大宇資訊旗下星宇互動娛樂代理的妖系策略手遊《妖怪三國志 竊國戰爭》，將從2023年2月23日至2023年3月16日舉辦女兒節特別活動！除了天天登入送好禮外，完成指定任務即可獲得女兒節活動限定道具，並有機會獲得女兒節限定妖怪「將星男雛喵」、「將星女雛喵」。

尋找！目標奪取女兒節限定妖怪

將日本知名動漫《妖怪手錶》與硬派的KOEI系列作品《三國志》巧妙做結合的妖系策略手遊《妖怪三國志 竊國戰爭》，於2月23日(四) 起至3月16日(四) 13：59止限時開放「女兒節限定活動」。連續20天的超長活動時間，就是要各位將軍們獲得滿滿的女兒節祝福！

天天登入除了可以獲得回復藥水、各式轉蛋券等多項好禮外，還可以收集女兒節限定道具「菱餅」與「雛霰」。除此之外，完成越多期間指定任務，就越有機會獲得女兒節限定妖怪──將星男雛喵與將星女雛喵！

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限時妖怪武將 ＆ 軍魔神祭典轉蛋參上！

在女兒節特別活動期間，遊戲中除了釋出節日特別活動與限定妖怪──將星男雛喵與將星女雛喵外，也同步開放限時妖怪轉蛋與軍魔神祭典轉蛋──賞月編（2月23日(四)~3月16日(四) 13:59）。在這和風佳節裡，各位將軍們快來收集並組合出最強喵怪戰隊吧。

限時妖怪轉蛋：虎戰士小石獅孫策（2月23日(四) ~ 3月16日(四) 13:59）除了必定給予敵方全體火屬性傷害外，低必殺技量與必中攻擊等等效果，讓小石獅孫策在妨害敵人與攻擊都是很有利的武將！

軍魔神祭典轉蛋－賞月編：賞月關羽（2月23日(四) ~ 3月16日(四) 13:59）擁有的召喚/超召喚技能可以使敵方的召喚量表減少，並且施展速度最快只需要三秒！

軍魔神祭典轉蛋－賞月編：賞月張飛（2月23日(四) ~ 3月16日(四) 13:59）可增加蛇形族、不可思議族30%力量提升與最高70%爆擊率加成！另外，賞月張飛還可以和擁有超爆擊的前衛怪物合作，提高戰鬥火力！

更多關於《妖怪三國志 竊國戰爭》的活動資訊，歡迎將軍們密切鎖定遊戲官方粉絲頁與官網，隨時掌握稱霸先機！

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