冠軍生醫獲「國家生技醫療品質獎」 眾星雲集歡慶7週年
冠軍國際生醫為生產高品質保健食品，旗下產品由羅志祥、隋棠、蘇晏霈、安心亞等人代言。冠軍營業額逆風成長，同時為慶祝7週年，於日前新莊典華舉辦千人春酒活動，豪灑500萬精品寵愛全國經銷商，重磅邀請人氣歌手閻奕格、陳芳語、高爾宣等表演，並由沈玉琳主持。
本報訊
冠軍國際生醫公司董事長施宏洋表示，「冠軍生醫獲SNQ國家品質標章認證有兩項產品，益生飲和晶粹飲，創造極佳的銷售成績，也帶動其他產品熱賣。未來也將繼續開發護肝、三高類的保健食品、及素食者的保健食品，讓產品系列更完整。」
施宏洋指出，旗下產品與國內外知名原料商討論配方調配比例，也與大學育成中心的教授技術合作，以生產符合國內規範，劑量足夠、以專利成分調配的保健食品，全系列產品都通過檢驗。「冠軍益生飲」及「冠軍晶粹飲」兩款產品更在「2022亞太BIO健康生技大獎」中獲得「卓越品質獎」，在國內外各種獎項的肯定下，消費者能夠更安心的選購。
今（2023）年冠軍國際生醫公司為擴大保健食品的市場覆蓋率與成長率，將推出適合連鎖藥妝等實體通路銷售的系列產品，預計推出5至6支產品。更規畫在近期內成立一個免付費的公益平台，由專業營養師教導消費者如何正確選購、服用保健食品，提供不限品牌的諮詢服務，以協助各年齡層消費者正確選購、服用保健食品。