特企／龜毛集品不缺蛋　推生食雞蛋搶攻市場

「龜毛集品」是由淨旦生物科技公司推出的新品牌，除了表達認真挑剔的態度，更強調要給消費者，全方位的健康安全。其中主力產品「龜毛SPF生食蛋」，選用SPF認證的白羽雞，需經歷「連續十代都無病原體、不打疫苗及抗生素、無菌飼養環境、只喝RO過濾水、只吃空白飼料」等嚴格挑選。
此外，環境設備更不馬虎，採「全密閉式無菌雞舍中飼養」，空氣經過三道高效濾網過濾，人員進入雞舍時，必需沐浴更換無菌衣、帽、鞋、手套、口罩等，飼養環境溫度、相對溼度、氣流速度、氣壓、落菌數、照明及噪音等，都全面控管。由作業人員全天候照顧，每一隻雞每一顆蛋，皆經過嚴格篩選，是「全台唯一可生食」的雞蛋。
「龜毛集品」除了透過嚴格控管飼養環境，而達到100%無菌，力推「可生食雞蛋」搶攻市場。近期推出的「龜毛滴雞精」，更是深受民眾喜愛。其中富含人體易吸收的小分子高蛋白，更能快速補充營養。
「龜毛集品」總經理邱一剛表示：「相對於傳統紅羽雞、黑羽雞，白羽雞的優勢是生長期更快、雞隻體型更肥美，除了可以避免施打抗生素外，我們農場所飼養的白羽雞，更是只食用空白飼料與珊瑚菇，讓雞隻補充多醣體和豐富的礦物質」
邱一剛也強調：「生產對於環境友善、對食用者健康的食品，是我們的志業，就如同龜毛滴雞精的取名一樣」，無論從雞隻的挑選到飼養，都發揮著「龜毛」認真、挑剔的精神。
SPF白羽雞除了擁有健康且透明可溯的身世履歷，更採全密閉正壓雞舍飼養，讓雞蛋更符合國人生食習慣的期待外，未來也希望能促進國內市場與相關產業研究，讓健康安全的飲食，落實在生活裡!
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