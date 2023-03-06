推動「疫苗+1」　陳建仁赴故鄉高雄接種疫苗追加劑

中央流行疫情指揮中心自今（6）日起至4月30日推動「疫苗+1」的「全民COVID-19疫苗接種運動」，行政院長陳建仁也大力響應，今赴故鄉高雄市立民生醫院接種疫苗追加劑，並鼓勵接種追加劑民眾踴躍施打BA.4/5次世代疫苗，使個人獲得更好的疫苗保護力，也保護身邊親朋好友的健康，讓我國疫情獲得更好控制。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁今日特別前往故鄉高雄市立民生醫院接種疫苗追加劑，在接受醫師問診、量測體溫及血壓後接種疫苗，並感謝醫生、護理師等醫護人員的辛勞。在稍事休息後，陳建仁也特別分享疫苗施打心得，表示在全國人民團結一致、齊心努力下，台灣疫情控制得宜，特別是在2020年及2021年，我國經濟表現相當傑出，令世界各國驚豔。
陳建仁說，Omicron變種病毒去年進入台灣後，開始有較多民眾受到感染，所幸我國COVID-19疫苗覆蓋率相當高，至今在世界排名仍屬前端國家，因此也降低民眾感染併發重症的風險。陳建仁提醒，疫苗接種一段時間後，抗體將會逐漸消退，因此特別呼籲未曾接種任何一劑、尚未完成基礎劑及6歲以上於今（2023）年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的國人同胞，皆能踴躍接種疫苗。
陳建仁指出，高雄市民對於疫苗接種相當踴躍，因此今日特別前來施打疫苗，希望透過親身示範，鼓勵接種追加劑民眾，能踴躍接種BA.4/5次世代疫苗，使個人獲得更好的疫苗保護力，也保護身邊親朋好友的健康，讓台灣COVID-19疫情獲得更好的管控。